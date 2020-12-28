За добу в Україні виявили 5 038 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 135

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За позаминулу добу кількість хворих сягнула позначки у 9 432 людини

5 038 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 2 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.





Також за минулу добу:

одужало – 2 606 осіб;

летальних випадків – 51;

здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

9 432 нових випадків COVID-19 зареєстрували у країні станом на 1 січня. Зокрема, захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.





За позаминулу добу:

госпіталізовано – 2 559 осіб;

летальних випадків – 147;

одужало – 10 016 осіб;

здійснено тестувань за добу – 50 132 (зокрема методом ПЛР – 35 688, методом ІФА – 14 444).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 069 517 осіб;

одужало – 722 615 осіб;

летальних випадків – 18 731;

проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8 544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 135.



Одужали 28 507 (+25) жителів області, продовжують лікування 7 472 людини, зокрема, 175 дітей. Всього налічують 754 летальні випадки, нових – 2 (Гадяцький, Лубенський райони).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):