За добу в Україні виявили 5 038 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 135

За позаминулу добу кількість хворих сягнула позначки у 9 432 людини
5 038 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 2 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- одужало – 2 606 осіб;
- летальних випадків – 51;
- здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).
9 432 нових випадків COVID-19 зареєстрували у країні станом на 1 січня. Зокрема, захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.
За позаминулу добу:
- госпіталізовано – 2 559 осіб;
- летальних випадків – 147;
- одужало – 10 016 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 50 132 (зокрема методом ПЛР – 35 688, методом ІФА – 14 444).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 069 517 осіб;
- одужало – 722 615 осіб;
- летальних випадків – 18 731;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 112 649 випадків;
- Вінницька область – 22 801 випадок;
- Волинська область – 33 312 випадки;
- Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
- Донецька область – 37 198 випадків;
- Житомирська область – 39 982 випадки;
- Закарпатська область – 28 407 випадків;
- Запорізька область – 54 717 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
- Київська область – 60 238 випадків;
- Кіровоградська область – 8 544 випадки;
- Луганська область – 10 923 випадки;
- Львівська область – 62 130 випадків;
- Миколаївська область – 31 705 випадків;
- Одеська область – 71 889 випадків;
- Полтавська область – 36 733 випадки;
- Рівненська область – 41 503 випадки;
- Сумська область – 41 350 випадків;
- Тернопільська область – 34 275 випадків;
- Харківська область – 70 212 випадки;
- Херсонська область – 18 044 випадки;
- Хмельницька область – 39 932 випадки;
- Черкаська область – 39 481 випадок;
- Чернівецька область – 40 357 випадків;
- Чернігівська область – 30 353 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 135.
Одужали 28 507 (+25) жителів області, продовжують лікування 7 472 людини, зокрема, 175 дітей. Всього налічують 754 летальні випадки, нових – 2 (Гадяцький, Лубенський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 14 460 (27 нових випадків),
- Кременчук – 4 959,
- Горішні Плавні – 1 754,
- Миргород – 1 483,
- Полтавський район – 1 459,
- Лубни – 1 032 (38 нових випадків),
- Лохвицький район – 992,
- Зіньківський район – 821,
- Пирятинський район – 723 (6 нових випадків),
- Котелевський район – 674,
- Глобинський район – 632 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 613,
- Новосанжарський район – 599 (5 нових випадків),
- Карлівський район – 559,
- Диканський район – 524,
- Миргородський район – 505,
- Хорольський район – 493 (12 нових випадків),
- Кобеляцький район – 462 (11 нових випадків),
- Шишацький район – 456,
- Решетилівський район – 415 (9 нових випадків),
- Гадяч – 402 (16 нових випадків),
- Семенівський район – 370 (2 нові випадки),
- Великобагачанський район – 346,
- Чутівський район – 311,
- Машівський район – 299,
- Козельщинський район – 269,
- Гадяцький район – 250 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 249 (3 нові випадки),
- Гребінківський район – 216 (3 нові випадки),
- Чорнухинський район – 210,
- Оржицький район – 196.