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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 5 038 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 135

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 70

 

За позаминулу добу кількість хворих сягнула позначки у 9 432 людини

5 038 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 2 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • одужало – 2 606 осіб;
  • летальних випадків – 51;
  • здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

9 432 нових випадків COVID-19 зареєстрували у країні станом на 1 січня. Зокрема, захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.


За позаминулу добу:

  • госпіталізовано – 2 559 осіб;
  • летальних випадків – 147;
  • одужало – 10 016 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 50 132 (зокрема методом ПЛР – 35 688, методом ІФА – 14 444).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 069 517 осіб;
  • одужало – 722 615 осіб;
  • летальних випадків – 18 731;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 112 649 випадків;
  • Вінницька область – 22 801 випадок;
  • Волинська область – 33 312 випадки;
  • Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
  • Донецька область – 37 198 випадків;
  • Житомирська область – 39 982 випадки;
  • Закарпатська область – 28 407 випадків;
  • Запорізька область – 54 717 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
  • Київська область – 60 238 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 544 випадки;
  • Луганська область – 10 923 випадки;
  • Львівська область – 62 130 випадків;
  • Миколаївська область – 31 705 випадків;
  • Одеська область – 71 889 випадків;
  • Полтавська область – 36 733 випадки;
  • Рівненська область – 41 503 випадки;
  • Сумська область – 41 350 випадків;
  • Тернопільська область – 34 275 випадків;
  • Харківська область – 70 212 випадки;
  • Херсонська область – 18 044 випадки;
  • Хмельницька область – 39 932 випадки;
  • Черкаська область – 39 481 випадок;
  • Чернівецька область – 40 357 випадків;
  • Чернігівська область – 30 353 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 135.


Одужали 28 507 (+25) жителів області, продовжують лікування 7 472 людини, зокрема, 175 дітей. Всього налічують 754 летальні випадки, нових – 2 (Гадяцький, Лубенський райони).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 14 460 (27 нових випадків),
  • Кременчук – 4 959,
  • Горішні Плавні – 1 754,
  • Миргород – 1 483,
  • Полтавський район – 1 459,
  • Лубни – 1 032 (38 нових випадків),
  • Лохвицький район – 992,
  • Зіньківський район – 821,
  • Пирятинський район – 723 (6 нових випадків),
  • Котелевський район – 674,
  • Глобинський район – 632 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 613,
  • Новосанжарський район – 599 (5 нових випадків),
  • Карлівський район – 559,
  • Диканський район – 524,
  • Миргородський район – 505,
  • Хорольський район – 493 (12 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 462 (11 нових випадків),
  • Шишацький район – 456,
  • Решетилівський район – 415 (9 нових випадків),
  • Гадяч – 402 (16 нових випадків),
  • Семенівський район – 370 (2 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 346,
  • Чутівський район – 311,
  • Машівський район – 299,
  • Козельщинський район – 269,
  • Гадяцький район – 250 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 249 (3 нові випадки),
  • Гребінківський район – 216 (3 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 210,
  • Оржицький район – 196.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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