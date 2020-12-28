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У 2020 році патрульні оштрафували 514 містян за порушення карантину

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 362

 
Також протоколи склали на 69 перевізників

У 2020 році патрульні оштрафували 514 містян за порушення карантину і склали протоколи на 69 перевізників. Про це повідомив очільник патрульної поліції Кременчука, Олександр Борзенко.


- Коли почався карантин, патрульна поліція проводила роз'яснювальні бесіди. Працювали з перевізниками, збирали їх. Коли побачили, що деякі ігнорують вимоги, ми почали реагувати. Багато склали під час карантину вихідного дня. Багато на громадян, багато на підприємців. Багато викликів на 102 на громадян без маски, – прокоментував О. Борзенко. 



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Автор: Юлия Волынская
Теги: маска карантин порушення патрульна поліція Борзенко
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