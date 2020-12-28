У Крюкові поліцейські повернули додому зниклого 9-річного хлопчика
Сьогодні, 09:02
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Дитина пояснила, що хотіла погуляти на площі Перемоги, біля ялинки
У Крюкові кременчуцькі патрульні роти ТОР повернули додому зниклого хлопчика. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.
Жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що її 9-річний онук пішов гуляти та додому не повернулася. Копи дізналися прикмети дитини, патрулювали прилеглу територію та розпитували можливих очевидців.
Через 30 хвилин ТОРівці знайшли хлопчика біля Крюківського мосту. Він пояснив, що хотів погуляти на площі Перемоги, біля ялинки. Патрульні передали дитину батькам.
Шановні батьки:
- не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;
- контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються;
- якщо дітей доводиться залишати вдома самих – проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу;
- відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху;
- закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;
- не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці, не дозволяйте їм використовувати петарди й феєрверки;
- наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою (тонкий лід – це велика небезпека для здоров’я і життя);
- застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: патрульна поліція Кременчука