У Крюкові поліцейські повернули додому зниклого 9-річного хлопчика

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 672

Дитина пояснила, що хотіла погуляти на площі Перемоги, біля ялинки

У Крюкові кременчуцькі патрульні роти ТОР повернули додому зниклого хлопчика. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що її 9-річний онук пішов гуляти та додому не повернулася. Копи дізналися прикмети дитини, патрулювали прилеглу територію та розпитували можливих очевидців.





Через 30 хвилин ТОРівці знайшли хлопчика біля Крюківського мосту. Він пояснив, що хотів погуляти на площі Перемоги, біля ялинки. Патрульні передали дитину батькам.





Шановні батьки: