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Поліція привітала з Новим роком

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 163

 

Правоохоронці Полтавщини првітали мешканців з Новим роком та Різдвом Христовим. 


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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: поліція Новий рік
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