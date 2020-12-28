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Кременчук, Освіта

Які школи Кременчука перемогли у конкурсі відеороликів «Разом за добро»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 84

 

Колективи ліцею №10 «Лінгвіст», гімназії №1 та гімназії №9 отримали цінні призи

У Кременчуці визначили переможців конкурсу соціальних відеороликів «Разом за добро», який проводиться в нашому місті п’ятий рік поспіль. 


Як повідомляє мерія Кременчука, цього року заявки на участь у молодіжному творчому конкурсі надійшли від 23 шкіл міста. Авторами сюжетів роликів стали представники учнівських колективів навчальних установ.


Усіх учасників конкурсу соціальних відеороликів нагородили грамотами, а переможці отримали і цінні подарунки:

  • І місце виборов Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст», закладу вручили телевізор 43 дюймів;

  • ІІ місце посіла Кременчуцька гімназія №1, із нагоди перемоги колективу навчальної установи була вручена відеокамера зі штативом;

  • ІІІ місце посіла Кременчуцька гімназія №9, колектив цього закладу отримав екшенкамеру.


Віце-мер Руслан Проценко зазначив, що, беручи до уваги кількість переглядів конкурсних робіт - соціальних відеороликів в інтернеті, яких на сьогодні понад 150 тисяч, можна зробити висновок: конкурс із кожним роком набуває все більшої популярності.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: конкурс дети школьники видеоролики

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