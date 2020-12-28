Які школи Кременчука перемогли у конкурсі відеороликів «Разом за добро»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 84

У Кременчуці визначили переможців конкурсу соціальних відеороликів «Разом за добро», який проводиться в нашому місті п’ятий рік поспіль.





Як повідомляє мерія Кременчука, цього року заявки на участь у молодіжному творчому конкурсі надійшли від 23 шкіл міста. Авторами сюжетів роликів стали представники учнівських колективів навчальних установ.





Усіх учасників конкурсу соціальних відеороликів нагородили грамотами, а переможці отримали і цінні подарунки:

І місце виборов Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст», закладу вручили телевізор 43 дюймів;

ІІ місце посіла Кременчуцька гімназія №1, із нагоди перемоги колективу навчальної установи була вручена відеокамера зі штативом;

ІІІ місце посіла Кременчуцька гімназія №9, колектив цього закладу отримав екшенкамеру.





Віце-мер Руслан Проценко зазначив, що, беручи до уваги кількість переглядів конкурсних робіт - соціальних відеороликів в інтернеті, яких на сьогодні понад 150 тисяч, можна зробити висновок: конкурс із кожним роком набуває все більшої популярності.