Які школи Кременчука перемогли у конкурсі відеороликів «Разом за добро»

У Кременчуці визначили переможців конкурсу соціальних відеороликів «Разом за добро», який проводиться в нашому місті п’ятий рік поспіль.
Як повідомляє мерія Кременчука, цього року заявки на участь у молодіжному творчому конкурсі надійшли від 23 шкіл міста. Авторами сюжетів роликів стали представники учнівських колективів навчальних установ.
Усіх учасників конкурсу соціальних відеороликів нагородили грамотами, а переможці отримали і цінні подарунки:
Віце-мер Руслан Проценко зазначив, що, беручи до уваги кількість переглядів конкурсних робіт - соціальних відеороликів в інтернеті, яких на сьогодні понад 150 тисяч, можна зробити висновок: конкурс із кожним роком набуває все більшої популярності.