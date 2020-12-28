Спортивний Святий Миколай завітав до дитячого будинку «Жива перлина»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 191



































































Фото: Олександр Попенко

Напередодні різдвяних та новорічних свят кременчужани подарували казку та частинку домашнього тепла та любові юним спортсменам із приватного дитячого будинку «Жива перлина». Ініціативна група «Ми поряд», яку очолює відомий боксер Сергій Радченко, протягом кількох тижнів збирала допомогу для дітлахів.





«Його забрали в родину…»





Кременчужани завантажили повний мікроавтобус подарунків: спортінвентар, одяг, взуття, книжки, вітаміни, іграшки. Й вирушили в Онуфріївку, де на них чекало 40 дітлахів віком від трьох до 18 років. Діти з посмішками та цікавістю зустрічали гостей. Для чарівника розповідали віршики та хором повторювали дитячу пісеньку «Ходить гарбуз по городу…».





Далі іменні подарунки отримували хлопці та дівчата, які займаються спортом. Вони замовляли форму, рукавиці, сумки.





- А його немає, його забрали в родину, - відповіла одна з вихователів. – Речі ми обов’язково передамо новим батькам, адже хлопець продовжує займатися в Онуфріївці.





«Забрали в родину…» - ці заповітні слова мріє почути кожна дитина, яка опинилася у важких життєвих обставинах.









«Жива перлина» хоч і є приватним дитячим будинком, проте більш схожа на будинок сімейного типу, де старші діти піклуються про молодших, підтримують та допомагають.





Діти із задоволенням обіймаються та розповідають про свої захоплення і досягнення. За спеціальний приз – бинти від чемпіона, підтягувалися не тільки хлопці, а й дівчинка Ніколь. У підсумку саме їй хлопці подарували бинти за сміливість.





Непосидючий Андрій одразу схопився за боксерські рукавички.





- Давай битися, - з пропозицією підбігав він до інших діток.





- Битися можна тільки на рингу в боксерських рукавичках. На рівних. Ображати та бити інших не можна, - присівши до хлопця, промовив боксер Сергій Радченко.





Хлопець у підсумку знайшов собі суперника, який був у новій формі з карате, й вони влаштували дружній матч.









За 9 років 132 дитини знайшли родину





Дитячий будинок «Жива перлина» був створений у 2011 році, він має на меті допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Співзасновниками будинку є подружжя пасторів, Олександр й Анна Федорові. Раніше в цьому будинку знаходилася церква. Подружжя зауважує, що церква церквою, але, вірячи в Бога, необхідно піклуватися та допомагати оточуючим.





Непритомність дитини від голоду, у якої батьки-пияки, став першим сигналом, що необхідно створити дитячий будинок. Розпочиналося з оплачування обідів у школі, далі взяли двох діток, а зараз це грандіозний проєкт з відкриттям ще одного будинку поруч, для більш старших діток, які повинні навчитися адаптуватися у соціумі.









Олександр та Анна взяли до своєї родини кількох діток, а згодом й донька взяла діток з цього дитячого будинку.





За 9 років 132 дитини потрапили в родини. Випускники закладу повертаються до рідної домівки, а деякі, закінчивши навчання, починають тут працювати й доглядати за меншими братиками та сестричками.





За цей час в будинку облаштували другий поверх для старших дітей. Теплий будинок з індивідуальним опаленням, затишними кімнатами, які розділені на жіночу та чоловічу частини.





Перший поверх багатофункціональний: дитячі кімнати, гардероб, кімната для навчання, зала, їдальня.





Впадає в око незвична ялинка, яка висить догори ногами. Це задум співзасновниці Анни. За її словами, коли намагаються сфотографувати усіх дітей разом на фоні ялинки – новорічна красуня ховається за гуртом дітлахів. А так на фото видно всіх: і дітей, і ялинку.

Дитячий будинок приватний й фінансується за допомогою партнерів та спонсорів. Найбільш сприятливим місяцем для будинку є грудень, коли надходить найбільша частина благодійної допомоги. Далі у січні та лютому дитячий будинок переживає не найкращий час, тому вони із вдячністю приймуть будь-яку допомогу, від фінансової до одягу і взуття.









- Наша задача – допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це головна задача. Робимо все можливе, щоб дітки, перебуваючи тут, пройшли реабілітацію після складного життя, надати їм якісне харчування, одяг та навчання. Але все рівно, особливо менші дітки, мріють про сім’ю, - розповів співзасновник дитячого будинку «Жива перлина» Олександр Федоров після передачі допомоги.

Кременчужани активно відгукнулися на заклик допомогти





Сергій Радченко розповів, що не очікував, як багато людей відгукнуться про заклик допомоги. Про дитячий будинок він особисто дізнався у жовтні від Тетяни Пилипенко й вирішив долучитися разом з друзями зі збором допомоги. Ініціативна група «Ми поряд» збирала речі, які прохали самі діти: спортивний одяг та інвентар. Це місце чемпіонів, де займаються різними видами спорту й виборюють призові місця.





- У нашому закладі виховують чемпіонів, які є світовими чемпіонами та призерами. Вони займаються у спортивних клубах «Лутадор» і «Спалах» в Онуфріївці, - зауважив Олександр Федоров.





На своєму досвіді Сергій Радченко розуміє, наскільки важлива підтримка та хороший спортивний інвентар.





- Хочу подякувати нашим партнерам, це тенісний клуб «Прем’єр», який надав нам зал, торгову марку «Українські ковбаси», вони закупили основну частину спортінвентарю. Місцевий виробник Мікрон, який виробив захисні маски й завжди підтримує ініціативи з благодійної допомоги. Допоміг стоматологічний кабінет «Майстерня посмішок», вони для підтримки здоров’я дітей закупили вітамінів. Також хочеться подякувати приватним підприємствам, які приєдналися до ініціативної групи «Ми поряд», - поділився Сергій Радченко. – До благодійної допомоги долучилося багато кременчужан, вони приносили допомогу й надсилали грошову допомогу, навіть не очікував, що долучиться так багато людей. Я на кілька днів поїхав за місто й коли повернувся, мені розповіли, що багато речей принесли небайдужі кременчужани. Коли на власні очі побачив, скільки привезли речей, то довелося повністю завантажити мікроавтобус. Кожен допомагав по можливості, хтось грошима, а хтось речами.



