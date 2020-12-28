Клінікам, стоматологіям і ювеліркам треба терміново встановити касові апарати

Деякі категорії ФОПів мають установити касові апарати до 1 січня 2021 року, навіть попри загальне відтермінування цієї події до 2022 року. Відповідно до п. 61 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ, підприємець має застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій) з нового року, якщо він:
Штраф за перше порушення цих вимог становить 10% від вартості проданих послуг/товарів, за повторне — 50%, згідно з п. 11 Прикінцевих положень ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції від 1 січня 2021 року.