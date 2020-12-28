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Клінікам, стоматологіям і ювеліркам треба терміново встановити касові апарати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 000

 

Штраф — до половини вартості проданих послуг і товарів

Деякі категорії ФОПів мають установити касові апарати до 1 січня 2021 року, навіть попри загальне відтермінування цієї події до 2022 року. Відповідно до п. 61 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ, підприємець має застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій) з нового року, якщо він:

  • надає платні послуги у сфері охорони здоров’я;
  • продає ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння;
  • продає технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;
  • продає лікарські засоби та вироби медичного призначення;
  • має річний дохід понад 220 мінімальних зарплат, тобто 1 320 000 грн.

Штраф за перше порушення цих вимог становить 10% від вартості проданих послуг/товарів, за повторне — 50%, згідно з п. 11 Прикінцевих положень ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції від 1 січня 2021 року.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: ФОП касові апарати РРО

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