Клінікам, стоматологіям і ювеліркам треба терміново встановити касові апарати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 000

Деякі категорії ФОПів мають установити касові апарати до 1 січня 2021 року, навіть попри загальне відтермінування цієї події до 2022 року. Відповідно до п. 61 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ, підприємець має застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій) з нового року, якщо він:

надає платні послуги у сфері охорони здоров’я;

продає ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння;

продає технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;

продає лікарські засоби та вироби медичного призначення;

має річний дохід понад 220 мінімальних зарплат, тобто 1 320 000 грн.

Штраф за перше порушення цих вимог становить 10% від вартості проданих послуг/товарів, за повторне — 50%, згідно з п. 11 Прикінцевих положень ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції від 1 січня 2021 року.