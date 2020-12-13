Завтра «Кременчук» прийматиме столичних «Крижаних Вовків»

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16 грудня о 18.00 чемпіон України ХК «Кременчук» у 18 турі УХЛ Паріматч прийматиме на арені «Айсберг» столичних «Крижаних Вовків». Трансляція на сайті XSPORT.

Як повідомляє пресслужба нашої команди, кременчужани після 16 матчів мають 21 бал та займають трете місце у турнірній таблиці, кияни їдуть сьомими з 6 очками після 15 матчів.





«Містяни» поступилися у трьох останніх зустрічах: «Соколу» 2:3ОТ, «Донбасу» 0:5 та «Краматорську» 0:1, набравши один бал. «Вовки» здолали «Білий Барс» 5:4, програли «Маріуполю» 3:5 та «Дніпру» 1:4. Перемога над білоцерківцями дозволила столичній команді покинути останнє місце.





У кременчужан головна проблема зараз з реалізацією гольових моментів – команда вже не закидала шайбу у ворота суперників 143 хвилини 5 секунд. Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький після сухого програшу 0:1 «Краматорську» сказав: «Це зараз найважливіше питання, адже ми вже сім періодів не можемо закинути шайбу. Збився приціл, будемо працювати над цим. Програли, прикро, але нам потрібно знайти те, що у нас було добре, і повернути. Через роботу будемо намагатися все це відновити».





Суперники вже зустрічалися цього сезоні двічі і обидва рази перемогу святкували «містяни» - 5:1 вдома та 6:2 на виїзді.









В особистих зустрічах 28 - 0 на користь «Кременчука», незважаючи на те, що «Вовки» часто давали бій чинному чемпіону, але так і не змогли жодного разу і не змогли зачепитися за залікові бали.





Цікаво, що саме після останньої перемоги над «Крижаними Вовками», «Кременчук» 29 лютого 2020 року виграв достроково регулярний чемпіонат.





Регулярний чемпіонат-2020/21: 5:1, 6:2

Регулярний чемпіонат-2019/20: 11:1, 11:0, 8:1, 8:1, 9:1, 12:2, 6:2, 14:1.

Регулярний чемпіонат-2018/19: 12:4, 9:1, 10:2, 10:0, 12:2, 6:2, 3:1, 5:1.

Регулярний чемпіонат-2017/18: 7:1, 9:5, 7:6, 5:1, 7:0, 7:3, 9:1 и 6:4, плей-офф: 5:1 и 5:3.





«Крижаних Вовків» посилилися відомими гравцями у новому сезоні - захисниками Артемом Нєвєровим, чехом Михаелем Фолтином, нападниками Сергій Ємелін (175 ігор в КХЛ 30 (16+14) очок, гравець збірної України Георгій Кіча, Олександр Панков (володар Кубка Гагаріна), Андрій Анкудинов (183 гри в КХЛ, 26 (13+13) очок), та інші. У столичній команді дебютував перший канадець у чемпіонаті України – форвард Шейн Хеффернан вже у 3 матчах набрав 4 (2+2) очка. Кияни вже довели, що в цьому сезоні не будуть «хлопчиками для биття», коли у двох іграх з «Соколом» вони набрали три очка.





Серед бомбардирів у складі «містян» найкращій Андрій Денискін – 20 (12+8).





У «вовків» найкращий з 15 (6+9) Олександр Панков.





Цікаво нагадати, що саме в Броварах «Кременчук» з «Вовками» видали один з найяскравіших поєдинків УХЛ, коли у сезоні-2017/18 кременчужани поступалися супернику на початку третього періоду 1:6, але вирвали перемогу 7:6.



