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Освіта, Полтавщина

У школи Полтавщини придбали нове обладнання для харчоблоків

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 193

 

Обладнання отримав 51 навчальний заклад області

У школи Полтавщини придбали нове обладнання для харчоблоків. Цьогоріч закупили обладнання для їдалень 51 навчального закладу області. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов.


- Серед обладнання: нові посудомийні машини, морозильні камери, електричні плити, пароконвектомати, холодильники, електричні м’ясорубки й низка іншого устаткування. Харчування для наших школярів має бути на найвищому рівні, адже якісна їжа сьогодні – це міцне здоров'я дітей завтра. Саме для цього впроваджується реформа шкільного харчування. У неї два основних напрямки: ресурсне забезпечення шкіл та безпечні харчові продукти, – сказав Олег Синєгубов.


Закупівля відбувалася за кошти освітньої субвенції на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти. Устаткування вже надходить до шкіл. Ще до кількох освітніх закладів області обладнання закуплять незабаром.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: школы столовая оборудование
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