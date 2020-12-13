У школи Полтавщини придбали нове обладнання для харчоблоків

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У школи Полтавщини придбали нове обладнання для харчоблоків. Цьогоріч закупили обладнання для їдалень 51 навчального закладу області. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов.





- Серед обладнання: нові посудомийні машини, морозильні камери, електричні плити, пароконвектомати, холодильники, електричні м’ясорубки й низка іншого устаткування. Харчування для наших школярів має бути на найвищому рівні, адже якісна їжа сьогодні – це міцне здоров'я дітей завтра. Саме для цього впроваджується реформа шкільного харчування. У неї два основних напрямки: ресурсне забезпечення шкіл та безпечні харчові продукти, – сказав Олег Синєгубов.



Закупівля відбувалася за кошти освітньої субвенції на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти. Устаткування вже надходить до шкіл. Ще до кількох освітніх закладів області обладнання закуплять незабаром.