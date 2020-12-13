У Кременчуці шукають активіста чи активістку на річне волонтерство у Польщі

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 2

У Кременчуці шукають активіста чи активістку на річне волонтерство у Польщі. Актуальну пропозицію на своїй сторінці у facebook опублікувала Альона Глазкова, ЄВС-координаторка, проектна менеджерка ГО КІПЦ Європейський клуб.





Шукають громадських активістів та молодіжних працівників, які працюють на місцях. Найголовніше - знання англійської мови на тому рівні, який дозволить комунікувати з людьми. Приймаюча організація займається роботою зі школярами та молоддю. І волонтер має бути частиною цієї команди.





Трохи неофіційного для розуміння:





Волонтерство - це не тяжка фізична робота. Це обмін досвідом людей з різних країн. Грошей тут не заробити, проте усим необхідним волонтера забезпечують.





Вимоги до кандидатів:

Знання англійської мови;

Вік 18-30 років;

Можливість поїхати за кордон на 12 місяців (візу зроблять);

Комунікабельність, здатність навчатися та навчати.





Що обіцяють волонтеру чи волонтерці:





Оплачують житло;

Видають кишенькові кошти та компенсують витрати на харчування;

Повертають гроші за дорогу до Польщі та додому.





Детальніше про те, що таке волонтерство і навіщо воно треба, розповість Альона Глазкова.





Хто організовує і навіщо?





- Міжнародне волонтерство від Європейського корпусу солідарності – це прекрасна можливість здобути досвід та компетентності.

Часто поряд з Європейським корпусом солідарності (ЄКС або ж ESC – European Solidarity Corps), можна побачити більш відому власну назву «Еразмус+» / Erasmus+ чи ЄВС, Європейська волонтерська служба (EVS – European voluntary service). Це все одна і та ж програма.

Це міжнародна ініціатива від Європейської комісії, в рамках якої молоді українці/ки в віці 18-30 років можуть поїхати до будь-якої країни Європи та спробувати себе в ролі волонтера/ки на термін від 1го до 12ти місяців.



Чим зазвичай займаються волонтер(к)и?



- Що робити? Та все, що завгодно! Існує сотні й тисячі організацій, які хостять/приймають волонтерів/ок. Можна працювати з дітками, з молоддю, з громадою, з екологією, тваринами, людьми з інвалідністю, спортсменами, старшими людьми. В музеї, школі, дитячому садочку, бібліотеці, центрі для підприємців, громадській організації, реабілітаційному центрі, центрі для людей літнього віку, громадському саду чи комьюніті центрі.





Навіщо потрібне волонтерство?



- Це чудова можливість подивитися, як працюють колеги в іншій країні й привезти цей досвід в Україну. Це шанс покращити мовні навички та отримати досвід роботи в міжнародній команді. Це час на подумати про себе, що я роблю в житті та що хочу робити, а бо ж чого НЕ робити. Це спілкування про життя, політику, традиції, соціально-політичні контексти, клімат, людство і свою роль в цьому всьому.





Якщо зацікавило - треба поспішити. На роздуми часу не багато. Детальна інформація про пропозицію волонтерства та як на нього податися ТУТ.





Якщо залишилися питання, можна написати на електронну пошту Олені - olenkoglazkova@gmail.com.