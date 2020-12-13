Де й о котрій 16 грудня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:03
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
16 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32;
- вул. Олексія Древаля, 71-112,
- вул. Мечнікова, 4-10;
- вул. Нечуй-Левицького, 3-10;
- пров. Петрівський, 3-18;
- туп. Сонячний, 3-25;
- туп.Канєвський, 3-17;
- просп. Полтавський, 13-25;
- вул. Козацька, 1-26.