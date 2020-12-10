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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

«Не знаю, що сказать», — віцемер з фінансів про дірку в бюджеті Кременчука розміром у 255 млн грн

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 602 Коментарів: 3

 
За інформацією міських фінансистів, є заборгованість навіть по захищеих статтях — зарплаті, медикаментах, харчуванню

11 грудня депутатська бюджетна комісія попередньо обговорила виконання міського бюджету. Звіт за 9 місяців мають затвердити на сесії міськради 22 грудня.


- Ой, не знаю, що сказать, - так розпочала розгляд питання про бюджет віцемер з фінансів Тетяна Неіленко.


- Скажіть, як є. Нехай гірка правда, але правда, - сказав у відповідь голова бюджетної комісії Олександр Плескун.


Про «гірку правду» станом навіть не на 9 місяців, а за 11 (на 1 грудня) віцемер доповіла: недовиконання міського бюджету склало 255 млн грн.


За 9 місяців (на 1 жовтня) фіксувалася кредиторська заборгованість по захищених статтях — зарплата, продукти харчування (лікарні, пільгове харчування), медикаменти. Заборгованість за пільгові перевезення складає 7,2 млн грн.


Комунальна галузь недофінансована на 51 мільйон гривень.


У звіті за 9 місяців сказано, що недовиконання надходжень по ПДФО (податку з доходів фізичних осіб) склало 167 млн грн. ПДФО — це податок, який сплачує кожен кременчужанин зі своєї зарплати. Тобто в умовах коронавірусу надходження від зарплат впали (вони не росли так, як хотілося б, а дехто з працівників втратив роботу). Крім того, як сказано у звіті, на недовиконання вплинуло й те, що підприємства к грудні 2019 року авансом перерахували в міський бюджет 5,4 млн грн від ПДФО — відповідно, місто в минулому році «з'їло» частину грошей, що призначалися на 2020 рік.


Попри «гірку правду» невиконання бюджету мерія хоче собі на піар 21 млн грн - таку суму в проєкті рішення наступної сесії передбачили для комунальної телерадіокомпанії на 2021 рік. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет недовиконання дірка бюджет Кременчука
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

38
Гуру:
Сьогодні, 16:23

а Виталька милионы на телекомпашку! во!!!!


10 0
43
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 16:34

Дыра в бюджете у всей страны из-за коронавируса, не только в нашем городе!


0 7
61
Олег Чуба:
Сьогодні, 16:35

Зеленски сделал дырку в бюджете Украины, да еще и в долги нас завёл!


1 7
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