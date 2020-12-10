«Згодом коронавірус піде, а ось з раком ще доведеться поборотись»: у Кременчуцькому онкодиспансері з'явився сучасний мамограф

Кременчуцький обласний онкодиспансер отримав сучасний мамограф від Біланівського ГЗК, що входить у групу Ferrexpo. Він вже працює і на ньому пройшли обстеження кременчужанки, але сьогодні, 11 грудня, обновку вперше представили журналістам.
Не дивлячись на те, що щорічно діагноз «рак» вперше ставлять більш ніж 700 кременчужанам, а рак молочної залози призводить до найбільшої кількості смертей кременчужанок зі злоякісними захворюваннями, наш онкодиспансер - високоспеціалізована медична установа - досі не мала мамографа. В бюджеті на нього бракувало коштів.
За словами головного лікаря онкодиспансера Володимира Севідова, мамограф Siemens - це модульний апарат для скринінгової мамографії та діагностики, один з найкращих у світі. Зараз його встановили у поліклініці диспансеру та проводять роботи з оформленням документації. Він допоможе діагностувати пухлини на ранній стадії, коли їх ще неможливо виявити самостійно і лікар при звичайному огляді також може пропустити. А при діагностиці на I стадії шанс на одужання і щадне лікування мають 90% пацієнток.
Апарат не лише надзвичайно корисний, але і зручний. Як для використання персоналом, так і для кременчужанок. Комфорт пацієнток досягається за рахунок механізму інтелектуальної компресії - тканини стискаються тільки до тих пір, поки вони залишаються м'якими. Тобто пацієнтки не відчувають надмірного стиснення молочної залози. Вартує такий мамограф майже 3,5 млн грн.
Генаральний директор Біланівського гірничо-збагачувального комбінату компанії Ferrexpo Юрій Химич зазначив, що від початку року група надала кременчуцьким лікарням допомогу на майже 12 млн грн і це ще не кінець.
Володимир Севідов зазначив, що Ferrexpo підтримує онкодиспансер уже протягом 10 років і, завдяки їх допомозі, медзаклад має багато сучасного і унікального обладнання.
Депутат Кременчуцької міської ради, голова фракції «Європейська солідарність» Богдан Лазоренко зазначив, що Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат і загалом компанія Ferrexpo - це приклад соціально-відповідального бізнесу.