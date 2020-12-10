Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У дитячій лікарні Кременчука лежить дитина з пневмонією у тяжкому стані

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 645 Коментарів: 1

 

Дізнайтеся про рівень захворюваності у нашому місті

У дитячій лікарні Кременчука лежить дитина з пневмонією у тяжкому стані. Про ситуацію щодо рівня захворюваності в місті станом на сьогодні на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформувала заступник міського голови Ольга Усанова.


За її інформацією, наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із діагнозом «пневмонія» перебувають 147 пацієнтів, у 53 – тяжкий перебіг хвороби. Найбільше кременчужан з таким діагнозом лежить у ЛІЛ «Кременчуцька» – 49 людей та у Першій лікарні імені Богаєвського – 59. Серед хворих на пневмонію дев'ятеро дітей, одна знаходиться у тяжкому стані.


За минулу добу зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулися 93 дорослих і 71 дитина, грип не реєструвався. На амбулаторному прийомі за звітній день встановили 72 підозри на коронавірусну інфекцію. У цих пацієнтів взяли біоматеріали для дослідження та встановлення остаточного діагнозу. За вчорашню добу працівники Кременчуцького центру лабораторних досліджень провели 233 ПЛР-дослідження.


У лікарнях Кременчука перебуває 68 кременчужан із підтвердженим COVID-19, а також 23 жителі Кременчуцького району. 1300 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах. Всього від початку пандемії у місті на COVID-19 захворіло 3794 жителів, 2322 кременчужанина подолали цю інфекцію, 104 громадянина померло.


У якому віці кременчужани з COVID-19 помирають найчастіше
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: visnyk.lutsk.ua
Теги: коронавірус коронавирус пневмония ОРВИ пациенты больницы заболеваемость
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Коментарі: 1

867
Angel737:
Сьогодні, 16:30

Всем скорейшего выздоровления и Крепкого иммунитета.


3 0
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