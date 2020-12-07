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Кременчук, Подорожі

УЗ призначила ще 3 додаткові поїзди на зимові свята: один - з Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 887

 

Квитки на поїзд можна придбати у залізничних касах та онлайн

«Укрзалізниця» призначила ще 3 додаткові поїзди на зимові свята: Київ - Івано-Франківськ, Ворохта; Полтава - Ворохта; Кременчук - Івано-Франківськ. Про це повідомляє прес-служба УЗ.


Зазначається, що №149/150 Полтава - Ворохта з Полтави та №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ із Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.


Змінюється розклад руху поїзда Кременчук-Ворохта: далі Івано-Франківська кременчужан не повезуть

 

Квитки на поїзд можна придбати у залізничних касах та онлайн.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця Ворохта
компанія «Інтера Люкс»

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