Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук

Троє кременчуцьких АТОвців отримають компенсацію для придбання власного житла

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 640

 

50% вартості житла погасять з обласного та місцевого бюджетів, а ще 50% учасники АТО заплатять самі

Ще троє учасників АТО з Кременчука отримають часткову компенсацію з міського та обласного бюджетів для придбання власного житла. Видатки спрямують на виконання соціальної програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міськради 4 грудня.


Відповідно до програми, кременчуцькі АТОвці мають можливість придбати житло за фінансової підтримки обласних і міських бюджетів, а також за рахунок власних коштів. Співвідношення цих фінансових ресурсів є наступним: 25% від загальної суми становитимуть кошти обласної субвенції, 25% – кошти міського бюджету та 50% – власні кошти учасників АТО.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: АТОшники АТОвці жилье
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх