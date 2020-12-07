Троє кременчуцьких АТОвців отримають компенсацію для придбання власного житла

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50% вартості житла погасять з обласного та місцевого бюджетів, а ще 50% учасники АТО заплатять самі

Ще троє учасників АТО з Кременчука отримають часткову компенсацію з міського та обласного бюджетів для придбання власного житла. Видатки спрямують на виконання соціальної програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міськради 4 грудня.





Відповідно до програми, кременчуцькі АТОвці мають можливість придбати житло за фінансової підтримки обласних і міських бюджетів, а також за рахунок власних коштів. Співвідношення цих фінансових ресурсів є наступним: 25% від загальної суми становитимуть кошти обласної субвенції, 25% – кошти міського бюджету та 50% – власні кошти учасників АТО.