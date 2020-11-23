Симптоми ГРВІ є підставою для тестування на COVID-19 - Ляшко

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 891 Коментарів: 3

Але до редакції продовжують надходити скарги щодо того, що сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування кременчужанам

Симптоми ГРВІ є підставою звернутися до лікаря первинної ланки та пройти тестування на COVID-19. Про це у відеозверненні в Фейсбуці заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.





- При наявній потужності нашої лабораторної бази робити 50 тис. досліджень на добу, останнім часом ми фіксуємо зменшення кількості зразків до лабораторій. Хотів би наголосити, Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку — це все підстави звернутися до свого лікаря та здати зразки на дослідження, - сказав Ляшко.





Головний санітарний лікар наголосив, що у разі відмови в проведенні тестування пацієнт може звернутися на гарячу лінію Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19, оператори якого мають зафіксувати звернення.

Нагадаємо, що на брифінгу ще 27 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що людині з симптомами COVID-19 не потрібно обов'язково робити ПЛР-тест, для того, щоб її ушпиталили, достатньо наявності чітких клінічних симптомів.





Але до редакції продовжують надходити скарги щодо того, що сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування кременчужанам, з симптомами коронавірусу, тож їх родичі, які можуть бути контактними, продовжують ходити на роботу, адже не мають підстав для тестування.