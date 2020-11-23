Симптоми ГРВІ є підставою для тестування на COVID-19 - Ляшко

Але до редакції продовжують надходити скарги щодо того, що сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування кременчужанам
Симптоми ГРВІ є підставою звернутися до лікаря первинної ланки та пройти тестування на COVID-19. Про це у відеозверненні в Фейсбуці заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Головний санітарний лікар наголосив, що у разі відмови в проведенні тестування пацієнт може звернутися на гарячу лінію Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19, оператори якого мають зафіксувати звернення.
Нагадаємо, що на брифінгу ще 27 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що людині з симптомами COVID-19 не потрібно обов'язково робити ПЛР-тест, для того, щоб її ушпиталили, достатньо наявності чітких клінічних симптомів.
Але до редакції продовжують надходити скарги щодо того, що сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування кременчужанам, з симптомами коронавірусу, тож їх родичі, які можуть бути контактними, продовжують ходити на роботу, адже не мають підстав для тестування.