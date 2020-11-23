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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Симптоми ГРВІ є підставою для тестування на COVID-19 - Ляшко

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 891 Коментарів: 3

 

Але до редакції продовжують надходити скарги щодо того, що сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування кременчужанам

Симптоми ГРВІ є підставою звернутися до лікаря первинної ланки та пройти тестування на COVID-19. Про це у відеозверненні в Фейсбуці заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.


- При наявній потужності нашої лабораторної бази робити 50 тис. досліджень на добу, останнім часом ми фіксуємо зменшення кількості зразків до лабораторій. Хотів би наголосити, Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку — це все підстави звернутися до свого лікаря та здати зразки на дослідження, - сказав Ляшко.


Головний санітарний лікар наголосив, що у разі відмови в проведенні тестування пацієнт може звернутися на гарячу лінію Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19, оператори якого мають зафіксувати звернення.

Нагадаємо, що на брифінгу ще 27 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що людині з симптомами COVID-19 не потрібно обов'язково робити ПЛР-тест, для того, щоб її ушпиталили, достатньо наявності чітких клінічних симптомів.


Але до редакції продовжують надходити скарги щодо того, що сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування кременчужанам, з симптомами коронавірусу, тож їх родичі, які можуть бути контактними, продовжують ходити на роботу, адже не мають підстав для тестування.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус ПЛР тестування
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

595
evil:
Сьогодні, 16:24

Але до редакції продовжують надходити скарги щодо того, що сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування кременчужанам, з симптомами коронавірусу, тож їх родичі, які можуть бути контактними, продовжують ходити на роботу, адже не мають підстав для тестування.

Я не поверю, что сімейні лікарі не призначають ПЛР-тестування  по своей инициативе. Убежден, что это делается по указанию сверху. 

Ну как оно там? 73-ти% смешно? Снова Шоколадный барыга виноват? Или все дело в том, что сами выпучив глаза скакали выбирать квартальных дегенератов? Доходит хоть, что вся борьба с covid-19 от кваратального клоуна и его квартального кодла - это обыкновенный фарс? И что на фоне всего этого вопиющего беспредела "карантин выходного дня" - это простое очковтирательство и бессмысленная иммитация бурной деятельности? Доходит, что заражение происходит не в хозяйственном магазине в выходной день, а от того что большую часть инфицированных просто напросто даже не тестируют?


15 9
2 379
zzzzzz:
Сьогодні, 16:39

Цитата: evil
просто напросто даже не тестируют
совершенно верно. Не тестируют и не рекомендуют самоизолироваться. Вирус гуляет по городу как хочет, и все эти карантины и маски до жопы дверца. Потому что нет нормальной статистики и нормальных, адекватных действий семейных врачей.



В статистике есть только тяжелые, когда уже нужен кислород или если пневмония и сам тест сделал


16 0
37
GAndy:
Сьогодні, 17:16

Да, такая страна. Везде дегенераты. Одни выбрали зелебобиков, другие запрещают нарушать спущенную статистику и делать тесты. Так и живем...

ПРи явных, 100% симптомах ковида, контактерах с подтвержденным ковидом, на тест не послали, через 10 дней больничного "нет оснований держать на больничном". Вот и все, что хочешь то и делай.

Государство, мэр, заботятся... Туфта все. Асфальт только закатывают. Ну хоть это может научатся.


2 0

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