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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою скажений кіт покусав чоловіка: у 10-кілометровій зоні карантин

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 618

 

Чоловік звернувся до лікарні і нині знаходиться під наглядом лікарів

У селі Розсошенці Щербанівської обʼєднаної територіальної громади зафіксували випадок сказу серед тварин. Помер безпритульний кіт, у якого за результатами експертизи підтвердили сказ. Перед смертю кіт вкусив чоловіка, той звернувся до лікарні, де зараз перебуває на контролі та відповідному лікуванні.


Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, у зв’язку із зареєстрованим випадком захворювання тварини на сказ у селі Розсошенці Полтавського району, у населених пунктах Щербанівської ОТГ, що увійшли в 10-кілометрову загрозливу зону, проводиться вимушена вакцинація всіх домашніх тварин проти сказу.


Так, 25 листопада будуть щепити тварин, що знаходяться на території сіл Щербані та Гора, що у Полтавському районі, згідно графіка:

  • с. Щербані – з 8.00 до 12.00
  • с. Гора – з 12.00 до 16.00

Мешканців просять стежити за оголошеннями, які будуть розміщені на під’їздах будинків та на дошках оголошень. На них буде вказано дату, час та місце проведення щеплень. Вакцина безкоштовна.


Також можна щепити безпритульного собаку чи кота, якщо ви забезпечите фіксацію тварини. Тож, обов’язково приведіть своїх улюбленців для вакцинації.


Ненадання тварини для щеплення несе за собою адміністративну відповідальність.


Вакцинація – єдиний захист від сказу. Тому необхідно щорічно проводити щеплення домашнім тваринам проти гострого особливо небезпечного вірусного захворювання! Будьмо відповідальними за тих, кого приручили.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: сказ кіт тварини
компанія «Інтера Люкс»

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