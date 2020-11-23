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Надзвичайні новини, Полтавщина

Приревнував: на Полтавщині чоловік забив друга

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 546

Приревнував до товариша жінку

У селі Вербки, що недалеко від смт Семенівка на Полтавщині, чоловік голими руками вбив свого давнього друга. Про це повідомили в передачі «Надзвичайні новини» на ICTV.


Потерпілий уживав алкоголь разом зі своїм товаришем та його жінкою. Той розлютився й щонайменше п'ять разів сильно вдарив друга по голові. Коли медики приїхали, він був уже мертвий. Убивця від скоєного не відхрещувався, і зараз сидить у СІЗО. За його словами, він приревнував до друга свою жінку, через що почав бити приятеля. Триває слідство.

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Автор: Богдан Волошко Відео: «Надзвичайні новини» ICTV Джерело відео: youtube.com
Теги: вбивство Семенівка Полтавщина Полтавська область
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