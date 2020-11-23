Приревнував: на Полтавщині чоловік забив друга

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 546

У селі Вербки, що недалеко від смт Семенівка на Полтавщині, чоловік голими руками вбив свого давнього друга. Про це повідомили в передачі «Надзвичайні новини» на ICTV.





Потерпілий уживав алкоголь разом зі своїм товаришем та його жінкою. Той розлютився й щонайменше п'ять разів сильно вдарив друга по голові. Коли медики приїхали, він був уже мертвий. Убивця від скоєного не відхрещувався, і зараз сидить у СІЗО. За його словами, він приревнував до друга свою жінку, через що почав бити приятеля. Триває слідство.



