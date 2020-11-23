«Шкільний громадський бюджет» Кременчука: за які проєкти можна віддати голос

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 497

Сьогодні, 23 листопада, розпочинається голосування за проєкти «Шкільного громадського бюджету» Кременчука, воно триватиме тиждень, до 29 листопада. Із 32 проєктів, які подали спочатку, до голосування допустили 23. Тож віддати свої голоси учні чотирьох шкіл можуть за наступні ініціативи.





КНВК №2:

№25 «Нове спортивне приладдя», автор Богдан Немченко (7 клас);

№27 «Нове обладнання для актової зали», автор Олександра Голуб (9 клас);

№29 «Оснащення навчальних кабінетів», автор Лілія Злигостєва (9 клас).

Ліцей №4:

№11 «Вільний Wi-Fi простір у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь», автор Дар'я Лесик (10-Г);

№12 «З турботою про бабусю і дідуся», автор Аріна Качигина (8-В);

№13 «Комфортна перерва», автор Ольга Кудря (8-В);

№15 «Сучасна хімічна лабораторія», автор Аміна Іванова (11-Б);

№16 «Сучасні умови задля збереження здоров'я та успішного навчання», автор Валерія Удовицька (7-В);

№20 «Конкурсне обладнання», автор Кіра Прокопчук (7-А);

№22 «Зелений клас», автор Анна Жила (9-Б);

№26 «Hugge Space», автор Софія Самборська (9-А);

№32 «Вивчаємо різні іноземні мови без проблем», автор Евдокія Загорулько (8-В).

Гімназія №9:

№1 «Шкільне радіо», автор Андрій Кубік (9 клас);

№2 «IT school», автор Артем Пархоменко (7 клас);

№3 «LED табло - окраса гімназії», автор Олег Громко (7 клас);

№5 «Сучасний спортзал», автор Дар'я Гонитель (8-А клас);

№7 «Творчий куточок», автор Руслана Соколова (6-А клас);

№9 «Велосипедна стоянка», автор Діана Скрипаль (8-Б);

№10 «Електрична сушарка для рук», автор Любов Рощенко (6-Б).

Гімназія №28:

№23 «Оновлення класу інформатики», автор Артем Третьяков (9-А клас);

№24 «Оновлення танцювального гуртка», автор Артем Панченко (9-А клас);

№28 «Спортивний зал», автор Дмитро Андрійченко (9-Б клас);

№31 «Комфорт», автор Арман Сімонов (7-Б клас).

Голосувати за проєкти кожного навчального закладу можуть тільки учні цієї школи, починаючи з 6 класу. Кожен школяр може проголосувати тільки за один проєкт, заповнивши Гугл-форму. При заповненні анкети потрібно обов’язково вказати свою електронну пошту, яка зареєстрована на Google Education.





Анкети для голосування: