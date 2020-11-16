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Кременчук, Освіта

З 23 по 29 листопада триватиме голосування за проєкти «Шкільного громадського бюджету»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 383

 

Наразі з 32 поданих ініціатив до наступного етапу допустили 28

З 23 по 29 листопада у Кременчуці триватиме голосування за проєкти «Шкільного громадського бюджету». Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, учні Кременчука подали 32 ініціативи. Їх розглянули на предмет відповідності до умов конкурсу 17 листопада на засіданні ради.


Нагадаємо, цьогоріч в пілотному проєкті «Шкільний громадський бюджет» беруть участь чотири школи Кременчука, які визначили шляхом жеребкування. Від ліцею №4 надійшло 11 ініціатив, гімназії №28 – 6, КНВК №2 – 6, гімназії №9 – 9 ініціатив.


Із загальної кількості поданих проєктів 28 допустили до подальшого аналізу. Наприкінці цього тижня остаточно стане відомо, які шкільні ініціативи допустять безпосередньо до голосування.


Нагадаємо, на реалізацію партисипаторних ініціатив шкільної громади Кременчука в міському бюджеті передбачили 200 тис грн. У наступному році проєктом «Шкільний громадський бюджет» планують охопити всі школи міста.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: громадський бюджет школы школьники проект дети голосование
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