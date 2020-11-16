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Кременчук, Культура, ТЪ представляет

У Кременчуці відкрили одразу дві виставки - «Колорити Казахстану» та «Такий самий, але інший…»

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 367

 

Виставка картин кременчуцької художниці Оксани Бойко та фотовиставка міста побратима Алітус, Литва

17 листопада у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4) відбулося урочисте відкриття виставки картин Оксани Бойко «Колорити Казахстану» та міжнародної фотовиставки міста-побратима Алітус (Литва) «Такий самий, але інший…», а також творчий вечір-презентація музичної поеми «Казахстан» Сергія Горюновича. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Директор Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин Микола Степаненко, який завітав цього дня до нашого міста, вручив нагороди та відзнаки інститут, а також повідомив про присвоєння почесних звань кременчужанам за вагомий внесок у розвиток міжнародних відносин.


Міжнародна фотовиставка «Такий самий, але інший…», представлена у картинній галереї, презентує кременчужанам литовське місто-побратим Алітус, його затишні вулиці, мальовничі парки та сквери. У експозиції представлено 19 світлин 14-х литовських фотохудожників.


Варто зазначити, що 21 вересня у Алітусі відкрили міжнародну виставку робіт професійних фотохудожників та фотографії аматорів нашого міста, яка була присвячена Дню визволення Кременчука від фашистських загарбників. Її учасникам вручили грамоти від мера литовського міста-побратима міста Алітус.


Кременчуцька міська художня галерея ( Коцюбинського, 4) працює:
Вівторок – п’ятниця 11.00-18.00
Субота – неділя 11.00-18.30
Під час відвідування прохання дотримуватись маскового режиму.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: виставка
компанія «Інтера Люкс»

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