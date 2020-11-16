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Кременчук, Полтавщина

У Кременчуцьке водосховище випустять близько трьох тон товстолоба

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 514 Коментарів: 2

 

Це 16 853 рибини

20 листопада до Кременчуцького водосховища випустять близько трьох тон товстолоба. Точна кількість рибин — 16 853. Також понад 1,4 т. (8 613 екз.) того ж товстолоба зариблять Кам’янське водосховище. Про це повідомляють у Полтавському рибоохоронному патрулі.


Зарибок вирощений у ДП «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб». Рибоохоронці запрошують усіх охочих долучитися до акції вселення водних біоресурсів. Для Кременчуцького водосховища вона відбудеться в Сулинській затоці близ річкового порту села Липове Глобинського району 20 листопада о 10.00. Для Канівського — о 12.00 в Кременчуці, вул. Флотська, 4.


За додатковою інформацією можна звернутися за номерами: 068 030 22 09, 066 551 48 37, а також за електронною адресою: pl.rp@darg.gov.ua

4
Автор: Богдан Волошко
Теги: зарыбление водохранилище
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

173
Dmitriys:
Сьогодні, 16:26

Каждый год  выпускают, а в итоге хотьбы раз поймался.


2 0
2 340
zzzzzz:
Сьогодні, 16:29

Цитата: Dmitriys
хотьбы раз поймался.
на что ловили?


1 0

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