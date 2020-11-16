У Кременчуцьке водосховище випустять близько трьох тон товстолоба

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 514 Коментарів: 2

20 листопада до Кременчуцького водосховища випустять близько трьох тон товстолоба. Точна кількість рибин — 16 853. Також понад 1,4 т. (8 613 екз.) того ж товстолоба зариблять Кам’янське водосховище. Про це повідомляють у Полтавському рибоохоронному патрулі.



Зарибок вирощений у ДП «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб». Рибоохоронці запрошують усіх охочих долучитися до акції вселення водних біоресурсів. Для Кременчуцького водосховища вона відбудеться в Сулинській затоці близ річкового порту села Липове Глобинського району 20 листопада о 10.00. Для Канівського — о 12.00 в Кременчуці, вул. Флотська, 4.



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