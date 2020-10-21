Учні чотирьох шкіл Кременчука подадуть проєкти до «Шкільного громадського бюджету»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 355

Цього року в пілотному проєкті «Шкільний громадський бюджет» візьмуть участь чотири школи Кременчука. За даними пресслужби мерії нашого міста, список учасників визначили 21 жовтня за допомогою жеребкування під час засідання ради з питань шкільного громадського бюджету.





Серед 12 претендентів обрали такі заклади:

ліцей №4 «Кремінь»;

КНВК №2;

гімназію №28;

гімназію №9.





На реалізацію партисипаторних ініціатив шкільної громади Кременчука в міському бюджеті передбачили 200 тисяч грн. Отже, кожна школа має створити проєкт на суму 50 тисяч грн. У наступному, 2021 році проєктом «Шкільний громадський бюджет» планують охопити всі загальноосвітні заклади Кременчука.





Враховуючи епідеміологічну ситуацію в місті, у всіх школах, обраних для участі у пілотному проєкті, інформаційна кампанія проходитиме в онлайн-форматі. За кілька днів Goоgle-платформи з інформаційними матеріалами «Шкільного громадського бюджету» мають з'явитися на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, на сторінках пресслужби виконкому Кременчуцької міськради та «Громадського бюджету Кременчука» у соціальній мережі Фейсбук.

Етапи «Шкільного Громадського бюджету» пройдуть в такі терміни: