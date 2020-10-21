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Кременчук, Освіта

Учні чотирьох шкіл Кременчука подадуть проєкти до «Шкільного громадського бюджету»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 355

 

Шляхом жеребкування для участі у пілотному проєкті обрали ліцей №4 «Кремінь», КНВК №2, гімназію №28, гімназію №9

Цього року в пілотному проєкті «Шкільний громадський бюджет» візьмуть участь чотири школи Кременчука. За даними пресслужби мерії нашого міста, список учасників визначили 21 жовтня за допомогою жеребкування під час засідання ради з питань шкільного громадського бюджету.


Серед 12 претендентів обрали такі заклади:

  • ліцей №4 «Кремінь»;
  • КНВК №2;
  • гімназію №28;
  • гімназію №9.


На реалізацію партисипаторних ініціатив шкільної громади Кременчука в міському бюджеті передбачили 200 тисяч грн. Отже, кожна школа має створити проєкт на суму 50 тисяч грн. У наступному, 2021 році проєктом «Шкільний громадський бюджет» планують охопити всі загальноосвітні заклади Кременчука.


Враховуючи епідеміологічну ситуацію в місті, у всіх школах, обраних для участі у пілотному проєкті, інформаційна кампанія проходитиме в онлайн-форматі. За кілька днів Goоgle-платформи з інформаційними матеріалами «Шкільного громадського бюджету» мають з'явитися на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, на сторінках пресслужби виконкому Кременчуцької міськради та «Громадського бюджету Кременчука» у соціальній мережі Фейсбук.

 

Етапи «Шкільного Громадського бюджету» пройдуть в такі терміни:

  • інформаційна кампанія – з 2 до 8 листопада;
  • подача проєктів – з 9 до 15 листопада;
  • аналіз проєктів – з 16 до 20 листопада;
  • голосування – з 23 до 29 листопада.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: громадський бюджет школы школьники проект
компанія «Інтера Люкс»

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