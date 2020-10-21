Порядок денний:

1. Про визначення найменування органу місцевого самоврядування.

2. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12.12.2019 «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2020 рік».

3. Про затвердження Бюджетного регламенту Кременчуцької міської ради Полтавської області.

4. Про зміну джерела фінансування.

5. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11.09.2020 № 1387, від 11.09.2020 № 1389, від 11.09.2020 № 1392, від 11.09.2020 № 1393, від 25.09.2020 № 1466, від 25.09.2020 № 1467, від 25.09.2020 № 1468, від 25.09.2020 № 1469, від 25.09.2020 № 1470, від 25.09.2020 № 1471, від 25.09.2020 № 1472, від 02.10.2020 № 1496, від 02.10.2020 № 1497, від 02.10.2020 № 1498, від 02.10.2020 № 1499, від 02.10.2020 № 1500.

6. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Кременчука на 2020 рік».

7. Про затвердження (ратифікацію) угоди від 15 вересня 2020 року, укладеної між комунальним підприємством «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

8. Про продовження договорів позички нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

9. Про включення до Переліку другого типу об'єктів оренди, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, укладення та продовження договорів оренди без проведення аукціону.

10. Про затвердження проміжного передавального акта Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області та прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука майна, яке є власністю Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.

11. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука окремого індивідуально визначеного майна із спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району з балансу комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

12. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука цілісного майнового комплексу Малокохнівської загальноосвітньої школи I-II ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.

13. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука цілісного майнового комплексу Потоківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.

14. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

15. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 квітня 2019 року «Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2019-2020 роки в новій редакції».

16. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23.12.2015 «Про підпорядкування управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області».

17. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму міста Кременчука на 2019-2021 роки в новій редакції».

18. Про затвердження Статуту комунального закладу культури «Міський центр культури і дозвілля» в новій редакції та граничної чисельності.

19. Про затвердження Статуту комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» в новій редакції та граничної чисельності.

20. Про затвердження Міської програми забезпечення службовим житлом військовослужбовців Служби безпеки України в м. Кременчуці на 2020-2025 роки.

21. Про залучення інвестиційного гранту від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida («DSIF»).

22. Про здійснення запозичення від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» у 2020 році.

23. Про надання згоди на придбання майна у комунальну власність територіальної громади міста Кременчука.

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Програми утримання міських кладовищ м. Кременчука та забезпечення діяльності КП СКРП на 2020 рік».

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки».

26. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Кременчука на 2020 рік».

27. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньо-квартальних проходів та проїздів м. Кременчука та розвиток матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2020 рік».

28. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кременчука квартири № 83 у будинку № 51 по просп. Лесі Українки у м. Кременчуці.

29. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кременчука квартири № 107 у будинку № 9 по кварталу 297 у м. Кременчуці.

30. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2019-2025 роки».

31. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2020 рік».

32. Про затвердження Програми по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру (ГІС МК) в межах Кременчуцької об'єднаної територіальної громади на 2021 рік.

33. Про припинення права користування земельними ділянками.

34. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в м. Кременчуці.

35. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Кременчуці.

36. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в м. Кременчуці.

37. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам в м. Кременчуці.

38. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Кременчуці.

39. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам в м. Кременчуці.

40. Про надання згоди на поділ та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.

41. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду в м. Кременчуці.

42. Про зміну цільового призначення земельних ділянок в м. Кременчуці.

43. Про відмову в наданні земельної ділянки в постійне користування в м. Кременчуці.

44. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці.

45. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23.12.2015 «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання».

46. Різне.