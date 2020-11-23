П'ятнадцятьох мешканців Полтавської області оштрафували правоохоронці на вихідних за відсутність маски
Сьогодні, 14:31
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Протоколи також отримали ті, хто не прихопив з собою документи
На Полтавщині правоохоронці оштрафували перших 15 людей, які не носили масок у громадських місцях. Про це повідомляє Головне управління Національної Поліції у Полтавській області.
Також рейдові групи склали 24 адмінпротоколи за порушення карантинних вимог:
- 20 – відносно суб’єктів господарювання;
- 2 – на водіїв громадського транспорту;
- 2 – на громадян, які перебували у громадському місці без документів, що посвідчують особу.