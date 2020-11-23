П'ятнадцятьох мешканців Полтавської області оштрафували правоохоронці на вихідних за відсутність маски

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 716 Коментарів: 4

Протоколи також отримали ті, хто не прихопив з собою документи

На Полтавщині правоохоронці оштрафували перших 15 людей, які не носили масок у громадських місцях. Про це повідомляє Головне управління Національної Поліції у Полтавській області.





Також рейдові групи склали 24 адмінпротоколи за порушення карантинних вимог: