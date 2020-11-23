Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Надзвичайні новини

П'ятнадцятьох мешканців Полтавської області оштрафували правоохоронці на вихідних за відсутність маски

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 716 Коментарів: 4

 

Протоколи також отримали ті, хто не прихопив з собою документи

На Полтавщині правоохоронці оштрафували перших 15 людей, які не носили масок у громадських місцях. Про це повідомляє Головне управління Національної Поліції у Полтавській області. 


Також рейдові групи склали 24 адмінпротоколи за порушення карантинних вимог:

  • 20 – відносно суб’єктів господарювання;
  • 2 – на водіїв громадського транспорту;
  • 2 – на громадян, які перебували у громадському місці без документів, що посвідчують особу. 
3
Автор: Юлия Волынская
Теги: карантин штрафи маски
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

760
inattentive:
Сьогодні, 14:55

2 – на громадян, які перебували у громадському місці без документів, що посвідчують особу.
А можно об этих 2-х поподробней ? 


10 1
707
Solenoid:
Сьогодні, 15:07

Раб обязан помимо цака, носить документы. Хотя разве где-то в законах указано, что все обязаны их носить?


3 1
174
Dmitriys:
Сьогодні, 15:31

В Польше к примеру все должны при себе иметь к примеру паспорт и полиция имеет права задерать любого гражданина до выяснения но вроде как без штрафа все обходится.


3 2
118
Yuri:
Сьогодні, 15:37

Пишут, что штрафовать должны тех, кто неправильно реагирует на замечания (не поравляет либо не надевает маску) ... Так эти пятнадцать сопротивлялись-скандалили, либо просто попались под "акцию воспитания"?


4 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх