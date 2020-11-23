З 10 грудня по 21 січня закриють проїзд на деяких вулицях у центрі Кременчука

Обмеження пов'язані з підготовкою та проведенням заходів із відзначення новорічних та різдвяних свят
З 10 грудня по 21 січня на кількох вулицях в центрі Кременчука тимчасово обмежать рух та паркування автотранспорту. Відповідне рішення ухвалили на останньому засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Обмеження пов'язані з підготовкою та проведенням заходів із відзначення новорічних та різдвяних свят.
Тож із 6.00 10 грудня 2020 року до 8.00 21 січня 2021 року включно буде заборонено проїзд та паркування транспорту:
Окрім того, посилять контроль за рухом автотранспорту під час відзначення новорічних та різдвяних свят, починаючи з 8.00 31 грудня 2020 року до 8.00 2 січня 2021 року за наступними напрямками: