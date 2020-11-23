Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Кременчук

З 10 грудня по 21 січня закриють проїзд на деяких вулицях у центрі Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 619

 

Обмеження пов'язані з підготовкою та проведенням заходів із відзначення новорічних та різдвяних свят

З 10 грудня по 21 січня на кількох вулицях в центрі Кременчука тимчасово обмежать рух та паркування автотранспорту. Відповідне рішення ухвалили на останньому засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Обмеження пов'язані з підготовкою та проведенням заходів із відзначення новорічних та різдвяних свят.


Тож із 6.00 10 грудня 2020 року до 8.00 21 січня 2021 року включно буде заборонено проїзд та паркування транспорту:

  • по вул. Генерала Жадова, починаючи від перехрестя з пл. Перемоги до перехрестя з вул. Ігоря Сердюка;
  • по вул. Ігоря Сердюка від перехрестя з вул. Генерала Жадова до перехрестя з вул. Коцюбинського.


Окрім того, посилять контроль за рухом автотранспорту під час відзначення новорічних та різдвяних свят, починаючи з 8.00 31 грудня 2020 року до 8.00 2 січня 2021 року за наступними напрямками:

  • по вул. Ігоря Сердюка (поряд з готелем «Кремінь»), від перехрестя вул. Коцюбинського з вул. Ігоря Сердюка до перехрестя вул. Перемоги з вул. Ігоря Сердюка;
  • на перехресті площі Перемоги з вул. Перемоги;
  • на пішохідних переходах, що примикають до площі Перемоги.
2
Автор: Катерина Турубара
Теги: ограничение движения перекрытие дороги Новогодние праздники
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх