З 10 грудня по 21 січня закриють проїзд на деяких вулицях у центрі Кременчука

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Обмеження пов'язані з підготовкою та проведенням заходів із відзначення новорічних та різдвяних свят

З 10 грудня по 21 січня на кількох вулицях в центрі Кременчука тимчасово обмежать рух та паркування автотранспорту. Відповідне рішення ухвалили на останньому засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Обмеження пов'язані з підготовкою та проведенням заходів із відзначення новорічних та різдвяних свят.





Тож із 6.00 10 грудня 2020 року до 8.00 21 січня 2021 року включно буде заборонено проїзд та паркування транспорту:

по вул. Генерала Жадова, починаючи від перехрестя з пл. Перемоги до перехрестя з вул. Ігоря Сердюка;

по вул. Ігоря Сердюка від перехрестя з вул. Генерала Жадова до перехрестя з вул. Коцюбинського.





Окрім того, посилять контроль за рухом автотранспорту під час відзначення новорічних та різдвяних свят, починаючи з 8.00 31 грудня 2020 року до 8.00 2 січня 2021 року за наступними напрямками: