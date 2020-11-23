Подружжя кременчужан «розводило» людей, продаючи неіснуючий одяг

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 350 Коментарів: 1

Подружжя кременчужан «розводило» людей, продаючи неіснуючий одяг. Про це повідомляє Департамент кіберполіції.









33-річний чоловік та 28-річна дівчина продавали одяг у соцмережі, і просили передплату. Після отримання грошей, шахраї блокували покупців. Жертвами подружжя стали десятки людей, а сума збитку - понад 100 тисяч гривень.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). «Бізнесменам» загрожує до 8 років за ґратами.