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Надзвичайні новини

Подружжя кременчужан «розводило» людей, продаючи неіснуючий одяг

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 350 Коментарів: 1

Загальна сума збитків - понад 100 тисяч гривень

Подружжя кременчужан «розводило» людей, продаючи неіснуючий одяг. Про це повідомляє Департамент кіберполіції. 


І таке буває: у Миргороді затримали інтернет-шахрайку, яка торгувала неіснуючим одягом


33-річний чоловік та 28-річна дівчина продавали одяг у соцмережі, і просили передплату. Після отримання грошей, шахраї блокували покупців. Жертвами подружжя стали десятки людей, а сума збитку - понад 100 тисяч гривень. 


Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). «Бізнесменам» загрожує до 8 років за ґратами. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

594
evil:
Сьогодні, 15:47

#яснопонятно Надеюсь, получат по заслугам. 

Ну а я снова позволю себе спросить, как у нас там обстоят дела с теми, кто ворует миллионами? 

Виталий Алексеевич Малецкий! Как там дела с вашей хитрожопой бухгалтершей, которая за вашей спиной, без вашего ведома подло проворовалась на несколько миллионов? Поймали? Нет? В интерпол объявляли розыск? Как продвигается следствие? Может помощь нужна в поимке? Скиньте фото ее хари, не стесняйтесь, будем искать всем Кременчугом! 

Ведь есть же фото с совместных корпоративов. Не последний же человек...Поймаем ее и вернем городу все деньги!


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