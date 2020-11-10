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І таке буває: у Миргороді затримали інтернет-шахрайку, яка торгувала неіснуючим одягом

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 84

«Напродавала» дівчина на 100 тисяч гривень

Кіберполіція викрила інтернет-шахрайку з Миргорода, яка торгувала неіснуючим одягом. Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України. 


21-річна дівчина ошукала десятки людей із різних областей України. Вона продавала одяг, беручи часткову передплату. Товару, звичайно ж, ніхто не отримував. За попередніми підрахунками, сума нанесених збитків сягає 100 тисяч гривень.


Під час обшуку у шахрайки вилучили планшет, мобільний телефон, сім-карти та банківські картки, які вона використовувала. 


Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство). Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

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