Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 20:00
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1896
Хворі:
Україна255784
Кременчук1022
Одужало:
Україна214657
Кременчук823
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Україна8756
Кременчук51
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 57 кременчужан захворіли на коронавірус, одна людина померла

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 1 145 Коментарів: 3

 

Та є і хороші новини: одужало 95 осіб

Сьогодні, 10 листопада, в місті зареєстрували 57 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними пресслужби мерії Кременчука, інфікувалися 32 жінки віком від 29 до 84 років та 22 чоловіки віком від 29 до 58 років. Також захворіло троє дітей від 8 до 14 років.


Із них сорок сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Десять – лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідрозслідування. З'ясовується коло контактних.


На жаль, один пацієнт помер. Та є і хороші новини: одужало ще 95 людей.


Всього у місті налічують 1896 випадків COVID-19, одужало 823, померло 51.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bbc.com
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

2 307
zzzzzz:
Сьогодні, 21:18

57 нових....так как у нас делают тесты и ставят диагнозы, могу сказать что в городе в день несколько сотен добавляется....семейные врачи не отправляют на тесты, даже если знают, что контактные, а больные контактируют кругом. Переболеют все. 


15 0
331
Чувааак:
Сьогодні, 22:19

Цитата: zzzzzz

57 нових....так как у нас делают тесты и ставят диагнозы, могу сказать что в городе в день несколько сотен добавляется....семейные врачи не отправляют на тесты, даже если знают, что контактные, а больные контактируют кругом. Переболеют все. 

Я скажу більше - деякі лікарі є джерелами зараження.


5 0
310
vortex:
Сьогодні, 22:28

Цитата: zzzzzz
57 нових....так как у нас делают тесты и ставят диагнозы, могу сказать что в городе в день несколько сотен добавляется...

 

Согласен с автором, количество заболевших по разным оценкам в 3-5 раз более официальной статистики (это было раньше, когда случаев было не так много, летом, и более менее тестировали всех).

 

Теперь давайте посчитаем, предположим, у нас несколько сотен заболевают в день (допустим 300, это примерно в 5 раз более статистики), за 100 дней(3 мес) это будет 30 000.

 

Много это или мало? Это не далеко от порога формирования коллективного иммунитета. Учитывая, что есть часть населения в принципе не способно заболеть(сложно сказать сколько это процентов, но это не 5-10-20%, это может половина а может процентов 70-80, вспоминаем статистику по заболевшим на круизных лайнерах весной), получается, что при такой динамике как у нас сейчас есть, примерно через 3-4-5 месяцев бОльшая частьиз тех кто в принципе мог заболеть - заболеет.

 

По законам жанра, эпидемия пойдет на спад естественным способом после того как примерно половина из тех кто мог в принципе заболеть - заболеет. Теперь вопрос ) Нужна ли будет вакцина весной?


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