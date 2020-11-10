Ще 57 кременчужан захворіли на коронавірус, одна людина померла

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 1 145 Коментарів: 3

Та є і хороші новини: одужало 95 осіб

Сьогодні, 10 листопада, в місті зареєстрували 57 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними пресслужби мерії Кременчука, інфікувалися 32 жінки віком від 29 до 84 років та 22 чоловіки віком від 29 до 58 років. Також захворіло троє дітей від 8 до 14 років.





Із них сорок сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Десять – лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідрозслідування. З'ясовується коло контактних.





На жаль, один пацієнт помер. Та є і хороші новини: одужало ще 95 людей.



Всього у місті налічують 1896 випадків COVID-19, одужало 823, померло 51.