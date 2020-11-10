Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 13:30
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1839
Хворі:
Україна255784
Кременчук1061
Одужало:
Україна214657
Кременчук728
Померло:
Україна8756
Кременчук50
Кременчук

Де й о котрій 11 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 551

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

11 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Київська, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваоблэнерго графік відключення
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх