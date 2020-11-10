Де й о котрій 11 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 551

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

11 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Київська, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 .

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: