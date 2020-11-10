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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях п'яний поліцейський на ВАЗі «протаранив» Chevrolet

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 735 Коментарів: 2

 

У поліції призначили службову перевірку

У Горішніх Плавнях п'яний поліцейський на ВАЗі «протаранив» Chevrolet Lacetti. Це сталося учора, 9 листопада. Про це повідомляють у спільноті h.gorishni_plavni. У ДТП ніхто не постраждав. Водій «надув» у драгер 2.29 проміле. На нього скласти адмінпротоколи за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до пошкодження майна). 


 


У поліції «Телеграфу» повідомили, що за фактом розпочали службове розслідування. Матеріали справи також передадуть Державному бюро розслідувань. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.gorishni_plavni
Теги: дтп аварія поліція
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 306
zzzzzz:
Сьогодні, 17:44

полицейский на жигуле?!?!!! Понять и простить!


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256
1
vetalman:
Сьогодні, 18:51

значит чесный полисмен раз на семерке ..в реале он завтра на биржу труда пойдет а был бы он на Лексусе то пошел бына повышение  в ГУ НП Полтавы или еще дальще


1 0

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