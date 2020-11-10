У Горішніх Плавнях п'яний поліцейський на ВАЗі «протаранив» Chevrolet

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 735 Коментарів: 2

У Горішніх Плавнях п'яний поліцейський на ВАЗі «протаранив» Chevrolet Lacetti. Це сталося учора, 9 листопада. Про це повідомляють у спільноті h.gorishni_plavni. У ДТП ніхто не постраждав. Водій «надув» у драгер 2.29 проміле. На нього скласти адмінпротоколи за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до пошкодження майна).









У поліції «Телеграфу» повідомили, що за фактом розпочали службове розслідування. Матеріали справи також передадуть Державному бюро розслідувань.