Кременчуцькі ліцеїсти стали призерами Малої академії наук України

На ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт відзначили 8 учнів з ліцеїв нашого міста
З 5 по 8 листопада в Києві відбувся ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, у якому призові місця здобуло восьмеро кременчуцьких ліцеїстів.
Як повідомила президент Кременчуцької філії МАН Олена Сьомик, через карантин вперше конкурс відбувся в онлайн-форматі, крмі того, перший раз провели постерний захист робіт.
Тож призерами стали:
Спеціальний приз-рекомендацію за свою науково-дослідницьку роботу отримав випускник Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Данило Кулаков – це участь у міжнародних конкурсах у 2021 році.
Цьогоріч кременчуцькі МАНівці показали значно кращий результат, ніж минулого року (3 перемоги).