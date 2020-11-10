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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі ліцеїсти стали призерами Малої академії наук України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 336

 

На ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт відзначили 8 учнів з ліцеїв нашого міста

З 5 по 8 листопада в Києві відбувся ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, у якому призові місця здобуло восьмеро кременчуцьких ліцеїстів.


Як повідомила президент Кременчуцької філії МАН Олена Сьомик, через карантин вперше конкурс відбувся в онлайн-форматі, крмі того, перший раз провели постерний захист робіт.


Тож призерами стали:

  • Марина Риндіна – секція «Технологічні процеси та перспективні технології», ІІ місце (ліцей №4 «Кремінь»);
  • Дар’я Шульга – секція «Педагогіка», ІІ місце (ліцей №6 «Правобережний»);
  • Дар'я Міщерякова – секція «Англійська мова», ІІ місце (ліцей №17 «Вибір» ім. М.Г. Неленя);
  • Дарина Прищепенко – секція «Соціологія», ІІІ місце (ліцей №11 «Гарант»);
  • Вероніка Претренко – секція «Економіка», ІІІ місце (ліцей №4 «Кремінь»);
  • Людмила Кизь – секція «Українська література», ІІІ місце (ліцей №11 «Гарант»);
  • Дар’я Книш – секція «Психологія», ІІІ місце (ліцей №30 «Олімп» ім. Шевченко).


Спеціальний приз-рекомендацію за свою науково-дослідницьку роботу отримав випускник Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Данило Кулаков – це участь у міжнародних конкурсах у 2021 році.


Цьогоріч кременчуцькі МАНівці показали значно кращий результат, ніж минулого року (3 перемоги).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: МАН школьники наука конкурс
компанія «Інтера Люкс»

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