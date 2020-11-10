Холодний душ для «Кременя»: наші зазнали найбільшої поразки в сезоні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 723

Сьогодні, 10 листопада, футболісти «Кременя» першими забили в матчі з «Агробізнесом», проте розгромно програли супернику. Гол у роздягальню та швидкий гол на початку другого тайму вибив «Кремінь» з колії. Господарі скористалися помилками кременчужан й відправили 4 м'ячі у ворота «Кременя». 5:1 й «Агробізнес» взяв реванш за минулорічну поразку у Кременчуці, де «аграрії» програли з рахунком - 0:4.









«Агробізнес» - «Кремінь» - 5:1

Голи: Романюк 45, Груша 46, Семенець 63, Петров 75, Черненко 5:1 - Сорокін 37 (пен)

«Агробізнес»: Мозіль, Юхимович, Дідик, Когут, Курило, Груша, Семенець, Думанюк, Когут, Черненко, Романюк. Запасні: Воробей, Артим, Ярмоленко, Слотюк, захарченко, Писко, Косовський, Іванченко, Семенюк, Петров. Головний тренер: Олександр Чижевський

«Кремінь»: Олійник, Бичков, Сантос, Бородай, Норенков, Молько, Геловані, Да Сілва, мурашов, Сорокін, Куліш. Запасні: Данкович, Де Олівейра, Галаиа, Мягков, Кривенко, Островський. Головний тренер: Олександр Головко





Головний арбітр: Олег Когут (Тернопіль), асистенти - Андрій Лібстер (Луганськ), Андрій Приймачук (Рівне), четвертий арбітр - Віталій Маляр (Хмельницький). Спостерігач арбітражу: Микола Левко (Чернівці)





Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Кристалом» у понеділок 16 листопада. Завтра відбудеться засідання Кабінету міністрів України на якому мають прийняти рішення про проведення матчів у «червоній» зоні без глядачів та у будній день. У разі прийняття цього рішення «Кремінь» перенесе гру на понеділок й прийме херсонців на стадіоні «Кремінь-Арена».