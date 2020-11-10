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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У МОН пояснили нюанси дистанційного навчання

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 1 849 Коментарів: 1

Зміст освіти та кількість навчальних годин не скорочуються

Міністерство освіти і науки України надіслало до регіонів лист-роз’яснення щодо застосування нового Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (затверджене наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115), яке набуло чинності 16 жовтня 2020 року. Про це повідомили в Полтавській ОДА.


Відтепер будь-який український школяр може навчатися дистанційно


Так, у міністерстві наголосили, що карантин та інші надзвичайні обставини, що унеможливлюють відвідування закладів освіти, не потребують переведення учнів на дистанційну форму (та відповідного збору заяв від батьків). За рішенням педради освітній процес продовжується з використанням технологій дистанційного навчання на денній або іншій формі здобуття освіти, на яку учнів зараховано. Саме у такий спосіб може бути реалізовано «змішане навчання». Також там акцентували увагу на тому, що під час дистанційного навчання зміст освіти та кількість навчальних годин не скорочуються. У листі заявляють, що проводити всі уроки синхронно з використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо не потрібно.


Якщо з будь-яких причин батьки вирішують, що їхня дитина навчатиметься дистанційно принаймні протягом навчального року, необхідно звернутися до закладу освіти, який надає послуги саме за дистанційною формою здобуття освіти. Такий заклад освіти може бути будь-якої форми власності (державної, комунальної, приватної). Про те, що заклад забезпечує саме таку форму здобуття освіти, він обов’язково інформує на своєму сайті (або на сайті засновника). Якщо такий заклад освіти є державним або комунальним, то здобуття повної загальної середньої освіти у ньому є безоплатним для всіх учнів (оплата праці вчителів здійснюється за рахунок державного бюджету).


Нагадаємо, 10 листопада всі школярі повернулися за парти.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: Кременчук освіта карантин дистанційний режим МОН
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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inattentive:
Сьогодні, 09:36

Питання до МОН : "Чи забезпечили вони школи високошвидкісним інтернетом ,та допоміжною апаратурою для якісного зв'язку онлайн ?". 


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