З 10 листопада у Кременчуці школярі 5-11 класів повернуться за парти

З 10 листопада у Кременчуці школярі 5-11 класів мають повернутися за парти. Таку інформацію підтвердила ТЪ віцемер Ольга Усанова.
Нагадаємо, у п'ятницю, 6 листопада, міський голова Віталій Малецький сповістив про те, що Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ надав завищені дані, на основі яких державна та обласна комісії ТЕБ і НС віднесли Кременчук до червоної зони епіднебезпеки.
9 листопада на апаратній нараді голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що справді допустили статистичну помилку, наразі неточності виправили і внесуть зміни до протоколу регіональної комісії ТЕБ і НС.
Тож школи по Кременчуку не закриватимуть, але, за словами Олега Синєгубова, закладам культури та іншим суб'єктам, яким заборонено працювати у червоній зоні (у ній знаходиться уся Полтавщина), не дозволять відновити роботу.
Натомість учнів середніх та старших класів у нашому місті чекає комбіноване навчання, як після виходу з осінніх канікул – частина уроків проходитиме у школі, частина – дистанційно.