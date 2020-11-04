Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

З 10 листопада у Кременчуці школярі 5-11 класів повернуться за парти

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2 302

 

Проте робота закладів культури залишиться під забороною у нашому місті

З 10 листопада у Кременчуці школярі 5-11 класів мають повернутися за парти. Таку інформацію підтвердила ТЪ віцемер Ольга Усанова. 


Нагадаємо, у п'ятницю, 6 листопада, міський голова Віталій Малецький сповістив про те, що Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ надав завищені дані, на основі яких державна та обласна комісії ТЕБ і НС віднесли Кременчук до червоної зони епіднебезпеки.


Усі райони та міста Полтавщини опинились у червоній зоні. Кременчук також


9 листопада на апаратній нараді голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що справді допустили статистичну помилку, наразі неточності виправили і внесуть зміни до протоколу регіональної комісії ТЕБ і НС.


- Фактично по критеріях місто Кременчук зараз можна відносити до помаранчевої зони, юридично після рішення комісії державної ТЕБ і НС і обласної комісії ТЕБ і НС у нас червона зона. Дуже багато підприємців, дуже багато батьків перш за все дзвонили з приводу шкіл і роботи в форматі умовно червоної зони і просили переглянути дане рішення для міста Кременчука в бік зняття тих обмежень, які є для червоної зони, - сказав на нараді мер Малецький.


Тож школи по Кременчуку не закриватимуть, але, за словами Олега Синєгубова, закладам культури та іншим суб'єктам, яким заборонено працювати у червоній зоні (у ній знаходиться уся Полтавщина), не дозволять відновити роботу.


Натомість учнів середніх та старших класів у нашому місті чекає комбіноване навчання, як після виходу з осінніх канікул – частина уроків проходитиме у школі, частина – дистанційно.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukraina24.segodnya.ua
Теги: карантин школьники школы
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх