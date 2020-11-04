На Полтавщині 261 нових випадків COVID-19

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Від початку карантину на Полтавщині діагностували 12 205 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Полтавська ОДА, посилаючись на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України.





Одужали 5445 жителів області, продовжують лікування 6526 людей, зокрема 164 дитини.





Всього зареєстровано 234 летальні випадки, нових за добу – 4 (Полтава – 2; Кременчук – 2).





За минулу добу зареєстровано 261 новий випадок.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 6011 (100 нових випадків),

Кременчук – 1760 (70 нових випадків),

Полтавський район – 505 (8 нових випадків),

Миргород – 396,

Горішні Плавні – 315,

Лохвицький район – 279 (7 нових випадків),

Лубни – 269 (4 нові випадки),

Зіньківський район – 246 (7 нових випадків),

Котелевський район – 221 (21 новий випадок),

Кременчуцький район – 170 (3 нові випадки),

Диканський район – 161,

Хорольський район – 153,

Новосанжарський район – 145 (7 нових випадків),

Решетилівський район – 133 (3 нові випадки),

Глобинський район – 129 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 127,

Шишацький район – 122,

Кобеляцький район – 116,

Карлівський район – 112 (1 новий випадок),

Миргородський район – 94,

Лубенський район – 92 (2 нові випадки),

Чутівський район – 90,

Пирятинський район – 87 (10 нових випадків),

Гадяч – 84 (3 нові випадки),

Машівський район – 84,

Гребінківський район – 75 (3 нові випадки),

Гадяцький район – 59 (6 нових випадків),

Козельщинський район – 56,

Семенівський район – 44 (2 нові випадки),

Оржицький район – 36 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 34 (2 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 98,

Гадяч – 23,

Гадяцький – 17,

Глобинський – 37,

Гребінківський – 10,

Диканський – 45,

Зіньківський – 90,

Карлівський – 53,

Кобеляцький – 30,

Козельщинський – 26,

Горішні Плавні – 157,

Котелевський – 67,

Кременчук – 1026,

Кременчуцький – 92,

Лохвицький – 52,

Лубни – 94,

Лубенський – 39,

Машівський – 14,

Миргород – 168,

Миргородський – 41,

Новосанжарський – 48,

Оржицький – 7,

Пирятинський – 48,

Полтава – 3338,

Полтавський – 279,

Решетилівський – 36,

Семенівський – 10,

Хорольський – 19,

Чорнухинський – 21,

Чутівський – 38,

Шишацький – 34.

З 9 листопада всі райони та міста Полтавщини перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!





*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.