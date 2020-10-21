Відтепер будь-який український школяр може навчатися дистанційно

Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків
Відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який школяр для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. 16 жовтня набуло чинності нове Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115.
Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків.
Документ визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час здобуття освіти за різними формами.
Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, вечірній, педагогічному патронажі тощо) можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета.
Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги.
Документ також регулює можливість організації змішаного навчання: заклад освіти може визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують очні заняття, решту часу навчаючись дистанційно.
Аби не порушувалися права педпрацівників, організація дистанційного навчання має здійснюватися у межах їх робочого часу.
У рамках своєї автономії школа самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання.