На Кременчуцькому водосховищі виявили рибалок, які виловили понад пів тисячі раків (додано)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 043 Коментарів: 2

21 жовтня на Кременчуцькому водосховищі виявили двох чоловіків, які незаконно виловлювали раків. За інформацією Полтавського рибоохоронного патруля, двоє громадян робили це з дюралюмінієвого човна за допомогою 46 «раколовок». Таким чином їм вдалося добути 542 екземплярів раків загальною вагою майже 20 кілограмів. Сума збитків, нанесених рибному господарству, становить 24 390 гривень.





Подія сталася на водоймі Сулинської затоки Кременчуцького водосховища в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський», неподалік від села Бугаївка колишнього Глобинського району. На чоловіків склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу).





На місце події викликали слідчо-оперативну групу Глобинського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 249 Кримінального кодексу (незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом).





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, незаконним рибальством займалися 30-річний місцевий житель та 20-річний житель Черкаської області. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.





Рибоохоронний патруль нагадує, що ловити раків дозволяється ручним збиранням, а також раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою, «розщіпом» – не більше п'яти снастей на ловця.



Одній особі за добу дозволяється впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 екземплярів – на водоймах, що закріплені за громадськими об'єднаннями, а також тих, де впроваджене платне рибальство. Мінімальний розмір рака, який дозволено до лову рибалкам, – 10 сантиметрів.