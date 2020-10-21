Ось як на Полтавщині формують статистику щодо хворих та померлих від COVID-19

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак прокоментував, що в останнє зведення потрапили дані за 10 днів
Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак розповів, що в статистику за останню добу щодо інфікованих та померлих від CОVID-19 потрапили дані відразу за 10 днів. У ній йдеться про те, що в області підтвердили 21 смерть людей з коронавірусною хворобою та 580 нових діагностованих випадків захворювання. Це найбільше за весь час.
Також 200 осіб, у яких виявили коронавірус і внесли до сьогоднішньої статистики, були продіагностовані раніше в приватних клініках.