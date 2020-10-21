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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Ось як на Полтавщині формують статистику щодо хворих та померлих від COVID-19

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 2 015 Коментарів: 3

 

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак прокоментував, що в останнє зведення потрапили дані за 10 днів

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак розповів, що в статистику за останню добу щодо інфікованих та померлих від CОVID-19 потрапили дані відразу за 10 днів. У ній йдеться про те, що в області підтвердили 21 смерть людей з коронавірусною хворобою та 580 нових діагностованих випадків захворювання. Це найбільше за весь час.


- Летальні випадки потрапляють до статистики тоді, коли є лабораторні підтвердження, що людина, яка померла, має позитивний результат коронавірусу. Так, до сьогоднішньої статистики потрапили всі померлі за 10 днів із 11 жовтня. Зокрема, на лікуванні в 3-й лікарні (у Полтаві – ред.) перебувало 14 пацієнтів. Щодо них очікували підтвердження лабораторного центру, – сказав Віктор Лисак.


Також 200 осіб, у яких виявили коронавірус і внесли до сьогоднішньої статистики, були продіагностовані раніше в приватних клініках.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: adm-pl.gov.ua
Теги: коронавірус коронавирус статистика смерть от коронавируса
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

284
vortex:
Сьогодні, 14:09

Ну то что статистика не соответсвует действительности все и так поняли. Вот теперь есть "явка с повинной"smile


23 0
163
stronzo:
Сьогодні, 14:57

Ви ще й на наявність туберкульозу аналіз робіть - дуже здивуєтесь. Я таким чином будь-яку пандемію можу організувати)) 


9 4
165
Marshall:
Сьогодні, 17:24

когда уже осмелится кто-либо из журналистов и подадут информацию об ОБЩЕЙ смертности украинцев? чтоб не только от ковида, но и от туберкулёза, спида, рака, обычного гриппа, заболеваний сердца и других органов?
если посмотреть на ОБЩУЮ картину, то будет факт на лицо, что ковид нифига не пандемия...


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