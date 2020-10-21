Ось як на Полтавщині формують статистику щодо хворих та померлих від COVID-19

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 2 015 Коментарів: 3

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак розповів, що в статистику за останню добу щодо інфікованих та померлих від CОVID-19 потрапили дані відразу за 10 днів. У ній йдеться про те, що в області підтвердили 21 смерть людей з коронавірусною хворобою та 580 нових діагностованих випадків захворювання. Це найбільше за весь час.





- Летальні випадки потрапляють до статистики тоді, коли є лабораторні підтвердження, що людина, яка померла, має позитивний результат коронавірусу. Так, до сьогоднішньої статистики потрапили всі померлі за 10 днів із 11 жовтня. Зокрема, на лікуванні в 3-й лікарні (у Полтаві – ред.) перебувало 14 пацієнтів. Щодо них очікували підтвердження лабораторного центру, – сказав Віктор Лисак.





Також 200 осіб, у яких виявили коронавірус і внесли до сьогоднішньої статистики, були продіагностовані раніше в приватних клініках.