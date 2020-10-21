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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі викрили чоловіка, який виловив близько 70 кілограмів риби

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 600

 

Незаконний вилов зафіксували на території Кам’янського водосховища

21 жовтня близько 6.00 водні поліцейські Кременчука виявили 34-річного чоловіка, який незаконно рибалив на території Кам’янського водосховища в районі села Самусіївка Кременчуцького району. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


 


Правопорушник виловив близько 70 кілограмів риби за допомогою трьох сіток загальною довжиною 300 метрів. Рибалив на пластиковому човні з мотором. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад сорок тисяч гривень.


Розпочали кримінальне провадження за статтею 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: риба
компанія «Інтера Люкс»

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