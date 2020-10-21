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У Кременчуці копи склали протокол за нетверезе водіння

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 652

 

Водій неодноразово притягувався до відповідальності

20 жовтня близько 22.00 на вулиці Івана Приходька патрульні помітили автомобіль Geely, який їхав з технічною несправністю. Під час спілкування з 33-річним водієм поліцейські виявили в останнього ознаки наркотичного сп'яніння. Від перевірки у лікаря-нарколога керманич категорично відмовився.


Патрульна поліція повідомила, що чоловік неодноразово притягувався судом до відповідальності за аналогічне правопорушення.


На нього склали адміністративні матеріали: за ч.3 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

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