У Кременчуці копи склали протокол за нетверезе водіння

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20 жовтня близько 22.00 на вулиці Івана Приходька патрульні помітили автомобіль Geely, який їхав з технічною несправністю. Під час спілкування з 33-річним водієм поліцейські виявили в останнього ознаки наркотичного сп'яніння. Від перевірки у лікаря-нарколога керманич категорично відмовився.





Патрульна поліція повідомила, що чоловік неодноразово притягувався судом до відповідальності за аналогічне правопорушення.





На нього склали адміністративні матеріали: за ч.3 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.