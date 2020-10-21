У Полтавській області ледь не згоріла квартира

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Ймовірно що до пожежі призвели дитячі пустощі

Увечері 20 жовтня на «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у Гадячі на вулиці Героїв Майдану. Горіло в одній із квартир на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.





Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Про пожежу стало відомо о 17.23. Вогонь локалізували о 17.35, а о 17.48 – «приборкали».





Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив домашнє майно, закопчено стіни на площі 10 квадратних метрів.





Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.