Вирок винесли кременчужанці, яка збрехала на «101» про загрозу підпалу своєї квартири

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16 жовтня Автозаводський районний суд виніс вирок жінці за порушення ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).





Вранці 3 червня цього року обвинувачена зателефонувала на «101» та повідомила про загрозу підпалу своєї квартири. Кременчужанка проінформувала про загрозу знаючи, що це неправда. У результаті дзвінка за адресою проживання направили пожежно-рятувальну службу, швидку медичну допомогу та наряд батальйону патрульної поліції.





Під час досудового розслідування 29 вересня між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури і обвинуваченою укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою жінка беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення.





Суд угоду затвердив, визнав кременчужанку винною та призначили узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на два роки. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк на один рік. Також жінка має відшкодувати на користь держави процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів. Мова йде про суму 1961 гривень.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.