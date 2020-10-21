Вирок винесли кременчужанці, яка збрехала на «101» про загрозу підпалу своєї квартири

Жінка отримала іспитовий термін
16 жовтня Автозаводський районний суд виніс вирок жінці за порушення ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
Вранці 3 червня цього року обвинувачена зателефонувала на «101» та повідомила про загрозу підпалу своєї квартири. Кременчужанка проінформувала про загрозу знаючи, що це неправда. У результаті дзвінка за адресою проживання направили пожежно-рятувальну службу, швидку медичну допомогу та наряд батальйону патрульної поліції.
Під час досудового розслідування 29 вересня між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури і обвинуваченою укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою жінка беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Суд угоду затвердив, визнав кременчужанку винною та призначили узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на два роки. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк на один рік. Також жінка має відшкодувати на користь держави процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів. Мова йде про суму 1961 гривень.
З текстом вироку можна ознайомитися тут.