Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

І знову антирекорд: за добу коронавірус виявили у 6 719 українців, на Полтавщині – у 580

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 936

 

У Полтавській області померла 21 людина з коронавірусною інфекцією

В Україні зафіксували 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 580, це антирекорд кількості нових хворих за добу.


За даними МОЗу, станом на 9.00 21 жовтня в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали (за добу – 2 686 пацієнтів). Загалом провели 2 880 105 тестувань методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 644 випадки;
  • Волинська область — 11 367 випадків;
  • Дніпропетровська область — 11 705 випадків;
  • Донецька область — 7 629 випадків;
  • Житомирська область — 10 634 випадки;
  • Закарпатська область — 12 112 випадків;
  • Запорізька область — 6 784 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 214 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 697 випадків;
  • м. Київ — 31 869 випадків;
  • Київська область — 13 419 випадків;
  • Львівська область — 25 702 випадки;
  • Луганська область — 2 686 випадків;
  • Миколаївська область — 6 256 випадків;
  • Одеська область — 19 957 випадків;
  • Полтавська область — 6 880 випадків;
  • Рівненська область — 16 428 випадків;
  • Сумська область — 9 509 випадків;
  • Тернопільська область — 17 970 випадків;
  • Харківська область — 30 272 випадки;
  • Херсонська область — 2 739 випадків;
  • Хмельницька область — 11 561 випадок;
  • Чернівецька область — 18 314 випадків;
  • Черкаська область — 7 314 випадків;
  • Чернігівська область — 7 164 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:

  • Полтава – 3546 (193 нові випадки),
  • Кременчук – 895 (48 нових випадків),
  • Полтавський район – 278 (14 нових випадків),
  • Миргород – 262 (29 нових випадків),
  • Лубни – 162 (25 нових випадків),
  • Лохвицький район – 156 (27 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 128 (9 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 117 (9 нових випадків),
  • Зіньківський район – 110 (25 нових випадків),
  • Котелевський район – 91 (18 нових випадків),
  • Хорольський район – 91 (13 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 90 (6 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 88 (17 нових випадків),
  • Шишацький район – 82 (15 нових випадків),
  • Диканський район – 77 (13 нових випадків),
  • Решетилівський район – 73 (16 нових випадків),
  • Миргородський район – 71 (3 нові випадки),
  • Лубенський район – 67 (6 нових випадків),
  • Глобинський район – 60 (5 нових випадків),
  • Гадяч – 53 (6 нових випадків),
  • Машівський район – 50 (17 нових випадків),
  • Гребінківський район – 49 (7 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 47 (8 нових випадків),
  • Карлівський район – 43 (9 нових випадків),
  • Чутівський район – 37 (15 нових випадків),
  • Пирятинський район – 35 (6 нових випадків),
  • Гадяцький район – 30 (7 нових випадків),
  • Козельщинський район – 30 (6 нових випадків),
  • Семенівський район – 29 (2 нові випадки),
  • Оржицький район – 19 (2 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 14 (4 нові випадки).

Одужали 2260 жителів області, продовжують лікування 4488 людей, зокрема, 183 дитини. Всього зареєстрували 132 летальні випадки, нових за добу – 21 (Полтава – 14; Миргородський, колишні Великобагачанський, Гадяцький, Гребінківський, Диканський, Козельщинський, Хорольський райони).


COVID-19 у Кременчуці: майже 50 нових випадків, одна людина померла
Ось як на Полтавщині формують статистику щодо хворих та померлих від COVID-19
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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