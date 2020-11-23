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У Кременчуці на вихідних спіймали чотирьох п'яних водіїв

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 548

Усі чоловіки отримали адмінпротоколи

На вихідних правоохоронці спіймали чотирьох п'яних водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


 


21 листопада, близько 2.00 на просп. Свободи патрульні зупинили Mercedes-Benz E 200, водій якого порушив ПДР. Патрульні під час спілкування 35-річним водієм помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.


У той же час на вул. Бетонній іншому екіпажу трапився ВАЗ-2105, 38-річний водій якого позбавлений судом права керування ТЗ. Окрім того у чоловіка були ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога він категорично відмовився.


 


22 листопада вранці на наб. Лейтенанта Дніпрова патрульні зупинили Chevrolet Aveo, водій якого керував автомобілем з непристебнутим ременем безпеки. Під час спілкування з 20-річним керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в організмі хлопця майже в чотири рази перевищував допустиму норму.


 


Того ж дня, близько 7.00 на проспекті Свободи спіймали водія УАЗ 3909, водій якого проїхав на червоний сигнал світлофору. Виявилося, що 45-річний керманич знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердив драгер. 


Усі водії отримали адмінпротоколи за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння). 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

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