У шести навчальних закладах кременчужани заразилися коронавірусом

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Захворіло 4 педагоги, один учень та один непедагогічний працівник

20 листопада в навчальних закладах міста виявили нові випадки COVID-19. За інформацією Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, захворіли працівники та учні:

Кременчуцької гімназії №3 – педагог;

Кременчуцької гімназії №19 – педагог;

Кременчуцької гімназії №20 – учень;

ДНЗ № 41 Кременчуцької міської ради – педагог;

ДНЗ № 73 Кременчуцької міської ради – співробітник;

Кременчуцького професійного ліцею імені А.С.Макаренка – педагог.

У дитсадках №41 і 73 по одній групі пішло на карантин до 30 листопада.