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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У шести навчальних закладах кременчужани заразилися коронавірусом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 972

 

Захворіло 4 педагоги, один учень та один непедагогічний працівник

20 листопада в навчальних закладах міста виявили нові випадки COVID-19. За інформацією Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, захворіли працівники та учні:

  • Кременчуцької гімназії №3 – педагог;
  • Кременчуцької гімназії №19 – педагог;
  • Кременчуцької гімназії №20 – учень;
  • ДНЗ № 41 Кременчуцької міської ради – педагог;
  • ДНЗ № 73 Кременчуцької міської ради – співробітник;
  • Кременчуцького професійного ліцею імені А.С.Макаренка – педагог.

У дитсадках №41 і 73 по одній групі пішло на карантин до 30 листопада.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус школи дитсадок
компанія «Інтера Люкс»

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