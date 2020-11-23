У шести навчальних закладах кременчужани заразилися коронавірусом

Захворіло 4 педагоги, один учень та один непедагогічний працівник
20 листопада в навчальних закладах міста виявили нові випадки COVID-19. За інформацією Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, захворіли працівники та учні:
- Кременчуцької гімназії №3 – педагог;
- Кременчуцької гімназії №19 – педагог;
- Кременчуцької гімназії №20 – учень;
- ДНЗ № 41 Кременчуцької міської ради – педагог;
- ДНЗ № 73 Кременчуцької міської ради – співробітник;
- Кременчуцького професійного ліцею імені А.С.Макаренка – педагог.
У дитсадках №41 і 73 по одній групі пішло на карантин до 30 листопада.