У Кременчуці відбулася акція на підтримку української мови

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Фото: Артем Коваленко

9 листопада біля входу до Кременчуцької міської ради мітингували проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури. ТЪ побував на акції.





Організатором акції був рух «Правий сектор». Подію приурочили до Дня української писемності та мови. Учасники заявили про дві вимоги: не скасовувати обов'язкове ЗНО з української літератури та відправити у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Так, раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що з 2021 року абітурієнти зможуть обирати з-поміж складання екзамену з лише української мови та з мови й літератури. Це встановлює Наказ Міністерства освіти і науки №945 від 09.07.2019.





Мітинг відвідав Олександр Оловаренко. Він перебуває під нічним домашнім арештом через участь у сутичці з агітаторами однієї з політичних партій. Оловаренко поскаржився на жорстоке затримання. За його словами, силовики ввірвалися до його житла та катували Олександра в присутності його дитини.





— Ще три дні я не міг зняти одяг через те, що він наліпився на кров, а дитина досі не може нормально заснути, — заявив Оловаренко.





Крім того, Олександр стверджує, що силовики викрали речі з його домівки, зокрема, гроші. Заяву до поліції він написав, але, за його словами, ніяких заходів щодо інциденту там не вживають.





Мітинг розпочався о 12.10 і тривав близько 10 хвилин. Організатори пояснили таку нетривалість акції карантинними умовами.



