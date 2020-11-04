У Кременчуці розшукують сильних та мужніх

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 698 Коментарів: 1

На військову службу в Службу безпеки України запрошують громадян віком від 18 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Кандидатами на військову службу в СБУ можуть бути громадяни без наявності судимості (крім реабілітованих осіб), з відсутністю громадянства чи підданства іншої держави, з необхідним освітнім, освітньо-кваліфікаційним рівнем (в залежності від виду контракту). Для осіб сержантського і старшинського складу – не нижче повної загальної середньої освіти, для офіцерського складу – не нижче бакалавра.





Прийняттю на військову службу в СБУ передує ряд заходів:

збір кандидатом і пред’явлення особистих документів;

проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору;

складання заліку з фізичної підготовки;

проходження спеціальної підготовки (у разі потреби);

вивчення кандидата зацікавленим підрозділом з метою визначення професійної придатності;

перевірка згідно із Законом України «Про очищення влади»;

спеціальна перевірка згідно із Законом України «Про запобігання корупції»;

перевірка у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці.





Після прийняття на військову службу співробітник СБУ бере на себе ряд зобов’язань. Також, військова служба вимагає певних обмежень його прав: заборона членства в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі; заборона брати участь в організації та проведенні страйків; заборона займатися підприємницькою діяльністю; заборона займати посади за сумісництвом окрім посад, пов'язаних з викладацькою, науковою діяльністю та медичною практикою; виїзд за межі країни та гарнізону з дозволу керівництва тощо.





Військовослужбовці СБУ беруть зобов’язання щодо проходження військової служби в будь-якому регіоні України, в тому числі в районі проведення Операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.





Телефон для довідок у Кременчуці 068-585-40-46. Загальну інформацію можна дізнатися на сайті Служби безпеки України.