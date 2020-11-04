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У Кременчуці розшукують сильних та мужніх

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 698 Коментарів: 1

Кременчужан запрошують на військову службу в Службу безпеки України

 

На військову службу в Службу безпеки України запрошують громадян віком від 18 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Кандидатами на військову службу в СБУ можуть бути громадяни без наявності судимості (крім реабілітованих осіб), з відсутністю громадянства чи підданства іншої держави, з необхідним освітнім, освітньо-кваліфікаційним рівнем (в залежності від виду контракту). Для осіб сержантського і старшинського складу – не нижче повної загальної середньої освіти, для офіцерського складу – не нижче бакалавра.


Прийняттю на військову службу в СБУ передує ряд заходів:

  • збір кандидатом і пред’явлення особистих документів;
  • проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору;
  • складання заліку з фізичної підготовки;
  • проходження спеціальної підготовки (у разі потреби);
  • вивчення кандидата зацікавленим підрозділом з метою визначення професійної придатності;
  • перевірка згідно із Законом України «Про очищення влади»;
  • спеціальна перевірка згідно із Законом України «Про запобігання корупції»;
  • перевірка у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці.


Після прийняття на військову службу співробітник СБУ бере на себе ряд зобов’язань. Також, військова служба вимагає певних обмежень його прав: заборона членства в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі; заборона брати участь в організації та проведенні страйків; заборона займатися підприємницькою діяльністю; заборона займати посади за сумісництвом окрім посад, пов'язаних з викладацькою, науковою діяльністю та медичною практикою; виїзд за межі країни та гарнізону з дозволу керівництва тощо.


Військовослужбовці СБУ беруть зобов’язання щодо проходження військової служби в будь-якому регіоні України, в тому числі в районі проведення Операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.


Телефон для довідок у Кременчуці 068-585-40-46. Загальну інформацію можна дізнатися на сайті Служби безпеки України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: СБУ Альфа спецподразделение
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

126
VladimirS:
Сьогодні, 17:52

Странно! "Органы безопасности" страны всегда были закрытой организацией (и в СССР, и в Украине) и никогда в неё не приглашали "с улицы" или с управления по трудоустройству. Кураторы, обычно, сами наблюдали за "нужными" людьми из числа студентов, солдат, молодых специалистов, проверяли их на "вшивость" и давали разные задания на проверку лояльности (некоторые об этих заданиях и не догадывались), а потом уже проводились беседы и многомесячные (и больше) проверки всех твоих родственников до 10-го колена и твою личную жизнь.

А здесь просто: "Требуются!" Ну прямо как кассиров в "Маркетопт"!)))


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