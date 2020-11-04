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Політика, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Президент Зеленський захворів на коронавірус

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 1 142 Коментарів: 5

Гарант почувається добре

Президент Зеленський захворів на коронавірус. Про це він написав у себе в телеграм-каналі.


Гарант зізнався, що отримав позитивний результат тесту. Зараз він почувається добре, має температуру 37,5°С.


- Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре, - написав Володимир Олександрович.



4
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус Володимир Зеленський
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

154
StarПёр:
Сьогодні, 17:33

Наконец-то! Ну теперь по новой методике Степанова отсчитываем 10 дней и пусть чухает на работу. И на тестах экономим. Максимум одно ПЛР для подтверждения диагноза и хватит. Никаких контрольных тестов. Помним про 10 дней квартального Степанова.


13 2
304
vortex:
Сьогодні, 17:35

Самое время для испытаний новых препаратовsmile Говорят клизма от коронавируса помогает. Но это не точно...


8 5
2 297
zzzzzz:
Сьогодні, 17:56

Цитата: StarПёр
про 10 дней
еще же +3 


2 2
154
StarПёр:
Сьогодні, 18:24

Цитата: zzzzzz

Цитата: StarПёр
про 10 дней
еще же +3 

 

+3 дня - это для лохов.

Он же не лох?

Степанов сказал же, что через 10 дней человек инфицированный covid 19 уже не является разносчиком? Я ж его за язык не тянул. 

Вот смотрите. Допустим, сегодня открываем Зеленскому  больничный. Пусть сидит дома. 19 числа записывается на прием к семейному доктору. Больничный закрываем 19 числа. Фиг с ним, 20-22 (это птн, сбт, воскр) будет дома. А в понедельник, 23 ноября будь добр выходить на работу. Но ни в коем случае не делать никаких контрольных тестов. Как сказал Степанов, 10 дней и будь здоров. Хоть в десна целуй... 


4 0
596
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 18:36

Какой там? В Украине ж есть уникальная вакцина, такая, что ни у кого в мире нет! Этим нас кормил он? Давай в подопытные, чем с экрана такую дичь заливать! 


3 1

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