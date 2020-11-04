Президент Зеленський захворів на коронавірус

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 1 142 Коментарів: 5

Президент Зеленський захворів на коронавірус. Про це він написав у себе в телеграм-каналі .





Гарант зізнався, що отримав позитивний результат тесту. Зараз він почувається добре, має температуру 37,5°С.





- Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре, - написав Володимир Олександрович.







